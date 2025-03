La Delegación del Bienestar en Sonora aclaró que hasta el momento la federación no ha dado aviso acerca de si habrá veda electoral para el estado por el proceso electoral del 01 de junio.

Ante la incertidumbre por el proceso electoral del 01 de junio de este año, la Delegación del Bienestar en Sonora aclaró que hasta el momento no se ha informado de un adelanto en la dispersión de recursos, esto pese a que ya se ha iniciado la entrega de los programas federales en México.

Octavio Almada Palafox indicó que hasta el momento no se ha recibido otra indicación por parte de la Federación y que hasta el momento solo dos estados, Durango y Veracruz, son las únicas entidades que recibirán doble dispersión debido a que hay elección local.

“Hasta ahorita no tenemos ningún aviso, yo lo he venido haciendo esa parte porque yo en territorio he visto que la gente me dice ‘oiga que va a haber veda, que se adelantan los programas’, pero mucha gente, pero hasta ahorita no se ha dicho nada” , respondió.

El delegado del Bienestar en Sonora respondió que por el momento la federación no ha dado aviso acerca de si habrá veda electoral para el estado, pues no es una elección a cargos políticos que pueda llevar a una situación que indique un adelanto de pagos tal y como lo indica la ley electoral.

Por el momento indicó, se realizará en marzo el pago bimestral de la Pensión del Bienestar, Mujeres del Bienestar y ayuda para personas con discapacidad, y de haber un cambio, se avisará a la ciudadanía.