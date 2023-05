Guaymenses se niegan a eliminación de fuente del Obelisco

Fue el pasado jueves 18 de mayo, cuando la presidenta municipal Karla Córdova González, anunció que reemplazarán la fuente por una explanada para la realización de eventos cívicos y, que el motivo es por practicidad y ahorro, ya que sería muy costoso repararla y mantenerla.

El anuncio de la próxima eliminación de la fuente que se encuentra junto al monumento del Obelisco no fue grato para la comunidad en general, pues considera que no deberían quitarla, pues es un lugar tradicional para Guaymas.

Fue el pasado jueves 18 de mayo, cuando la presidenta municipal Karla Córdova González, anunció que reemplazarán la fuente por una explanada para la realización de eventos cívicos y, que el motivo es por practicidad y ahorro, ya que sería muy costoso repararla y mantenerla, al igual que la fuente danzante del Malecón Turístico.

“Ya no es opción, ya lo hemos analizado mucho, ya lo hemos socializado con los regidores, ya lo saben los funcionarios, el problema es que si se rescata esa piscina hay que invertir una fuerte cantidad de dinero, pero aparte hay que estar dándole mucho mantenimiento, y es muy difícil estar manteniendo con muy pocos empleados, porque realmente efectivos en la Dirección de Parques y Jardines yo creo que tienen 35 para toda la ciudad, algunos incapacitados, eso no puede pasar, la partida mil no va a crecer, tenemos que ser más eficientes y tomar medidas drásticas”, señaló.

Estalla comunidad en las redes sociales

Horas después del anuncio, las redes sociales se llenaron de reclamos, y la mayor parte de ellos coincidían en que es lastimoso que el gobierno piense más en la comodidad antes de la opinión de la comunidad al considerar la fuente como un patrimonio histórico.

Es importante señalar que, el monumento histórico es el Obelisco, que data del año 1917 y no la fuente, que fue construida en la década de 1960, cuando movieron el monumento de la calle 22 a la calzada Agustín García López y se le añadió la fuente, que casi nunca está encendida y por largos periodos se abandona por parte del Ayuntamiento.

Por su parte, el historiador Alfonso Uribe Corona ha procurado preservar el patrimonio histórico de Guaymas y es propietario del único museo que existe en la ciudad, donde exhibe objetos que, de no haber sido rescatados por él estarían perdidos y el mismo jueves manifestó su molestia con el plan de remodelación del Obelisco e hizo un exhorto a la alcaldesa a recapacitar.

“Si no puede arreglar la fuente del Obelisco déjela así, el que venga podrá arreglarla, ya estamos hartos de que se le haga más fácil a las autoridades destruir que arreglar, no permitiremos que se destruya lo poco que queda del patrimonio que nuestros antepasados nos dejaron, siempre con el pretexto de que es más caro arreglar”, dijo.

Con base a lo informado por el titular de la Dirección de Infraestructura Urbana y Ecología, Víctor Omar Partida Medina, actualmente están elaborando el proyecto ejecutivo para iniciar con la remodelación del lugar que, según los planes quedará terminado antes del 13 de julio, día en que se conmemora la Gesta Heroica de Guaymas.