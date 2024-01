Solicitan donadores de sangre tipo B positivo para Krizzia Vargas

La joven guaymense Krizzia Vargas sintió un dolor muy fuerte y tras una revisión fue diagnosticada con pancriatitis, por lo que requiere de una cirugía urgente.

Se solicitan donadores de sangre tipo B positivo para la joven Krizzia Vargas, de 17 años de edad, quien se encuentra delicada de salud en el IMSS de la calle 10 en Guaymas.

Mayra Pérez Becerril, madre de la menor informó que su hija requiere urgente de una cirugía al presentar pancreatitis biliar, pidió la colaboración de las personas de buen corazón que puedan ayudar con la donación de sangre para la operación de Krizzia.

"Pues aquí ya llevo ocho días, le pegó de la nada como un dolor y dijeron que traía gastritis, me la llevé al pabellón y me dijeron que era el páncreas y me la traje para acá y la hospitalizaron" expresó preocupada.

Preciso que mediante un ultrasonido y exámenes de laboratorio realizado a la joven se le detectaron piedras en la vesícula que se salieron causando obstrucción de ductos hasta llegar al páncreas ocasionando infección por la presencia de piedras.

Se requiere contar con las unidades de sangre requeridas para programar la cirugía, las personas que deseen ayudar a Brizzia con la donación pueden comunicarse al celular 622 112 60 30 con Mayra Pérez.