Recolector de basura deja estela de malos olores en Guaymas

Vecinos de los sectores Las Colinas y 5 de Mayo tuvieron que soportar los malos olores que dejó un camión recolector de basura, que derramó líquido en la vía pública.

El incidente se reportó el jueves cuando la unidad, repleta de desechos circulaba a alta velocidad por el bulevar Las Colinas, pasó por un tope y tiró los jugos en la calle, pero el olor alcanzó el interior de las casas, negocios y hasta de los automóviles que pasaron por encima.

“No eran nomás las llantas, todo el carro se me apestó, no podía ni meterlo a la cochera porque era un olor muy fuerte, estos cochineros antes los hacía PASA, pero no había pasado que me afectara en mi carro, fue asqueroso”, expresó un vecino de la colonia Fovisste.

La empresa Recinsa, responsable del derrame, recibió un apercibimiento por parte de la Dirección de Ecología y el viernes fue a limpiar y clorar el área afectada. Después, mediante un comunicado dirigido a la opinión pública, pidió disculpas por el incidente, con el compromiso de evitar no reincidir.