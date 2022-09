Recaudan firmas en Guaymas para mejorar red de drenaje

La necesidad de un sistema de tratamiento de aguas residuales en San Carlos se ha convertido en un problema apremiante para la comunidad, y de no parar los vertimientos de aguas negras hacia el mar y las calles del pueblo, traerá consecuencias graves en el desarrollo turístico.

Con la idea de elaborar y enviar una petición al Congreso del Estado, y que este asigne una partida presupuestal para el año 2023, un grupo de ciudadanos de la asociación “A Better San Carlos” reunieron firmas de residentes y esperan presentarlas a la brevedad.

“Todos los drenajes de San Carlos van a dar al mar y creo que no nos merecemos eso, me queda claro que pueden durar muchos años para que nos conecten algún sistema, en octubre se autoriza el presupuesto de egresos del estado, y quisimos hacer un expediente para llevarlo al gobernador y los diputados, y que se pueda hacer una planta de tratamiento de aguas residuales”, dijo Javier Antonio Castillo Márquez, uno de los miembros de la asociación.

Crecimiento económico

En los últimos cuatro años, San Carlos ha tenido un fuerte crecimiento en el sector comercial, hotelero e inmobiliario, y a raíz de la pandemia por el Covid-19, muchos sonorenses encontraron un refugio en este polo turístico y adquirieron propiedades, pero esta expansión no va a la par con el arreglo de los drenajes, y se teme que pueda derivar en un gran colapso.

“Viene la construcción de varias torres, imagínate los servicios que van a necesitar, no me explico cómo otorgaron los permisos sin pensar que el drenaje se está yendo al mar y no hay planta de tratamiento, cada día que bajamos la palanca del inodoro estamos cometiendo un ecocidio”, señaló.

El pasado mes de agosto inició la recolección de firmas, y para ello instalaron mesas en centros comerciales con una gran respuesta tanto de la comunidad mexicana como extranjera. La convocatoria continuará hasta lograr conseguir mil firmas, con la esperanza de los ciudadanos de que se pueda generar un cambio en el sistema de drenaje, que después de más de 45 años de haberse instalado (en los tramos más viejos) se encuentra obsoleto.