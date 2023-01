Municipalización de la CEA se logrará hasta tener un diseño: Alfonso Durazo

También señaló que en algunos organismos operadores del agua en otros municipios hay mucho desorden, pero que eso lo van a subsanar y que todos los usuarios deben pagar el agua que consumen.

La municipalización de la Comisión Estatal del Agua (CEA) Guaymas, se dará hasta que se consiga tener un diseño que concilie las complejidades, anunció el Gobernador de Sonora Alfonso Durazo Montaño.

En conferencia de prensa celebrada el martes 17 de enero, explicó que el proyecto de descentralizar la administración del agua es bueno porque los ayuntamientos (de Guaymas y Empalme) podrán atender mejor las demandas de la gente cuando exista alguna inconformidad, pero para llegar a la descentralización se necesita primero tener un orden y un diseño.

“En el caso de Guaymas particularmente, no la he descentralizado aún y cuando dije que lo haría porque es una zona metropolitana, pequeña zona metropolitana pero zona metropolitana, ¿la pongo en el Ayuntamiento de Guaymas o de Empalme?, para comenzar, por eso es que nos hemos detenido en la descentralización, porque creo que desde aquí se puede administrar mejor, lo que es un hecho es que desde aquí no se responde mejor a las demandas de la gente, es mejor el Ayuntamiento y ahí estamos en un diseño que concilie todas estas complejidades que tiene la administración” , detalló.

Un día después de que Durazo Montaño expusiera que el proceso de municipalización está detenido, las autoridades en Guaymas no tenpian conocimiento de esa declaración y comentaron que el proceso ha seguido con normalidad, y que se reúnen dos veces por semana con el administrador de la CEA Guaymas Ricardo Montoya para avanzar en el proceso.