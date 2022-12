Vecinos de los "Multis de la 10" temen por las condiciones del edificio

La mañana del martes se suscitó un incendio que encendió las alarmas de los pocos inquilinos que aún habitan en este lugar, el cual consideran un riesgo para ellos y sus familias.

El incendio ocurrido en los multifamiliares de la calle 10, en el centro de Guaymas, de nuevo ha puesto sobre la mesa las consideraciones sobre los riesgos que conlleva vivir en ese edificio, que está deteriorado, vandalizado y sucio.

Por causas que aún no se determinan, la mañana del martes 13 de diciembre un departamento abandonado en el cuarto piso, que se utiliza como deposito de basura, comenzó a arder, y los pocos residentes del edificio salieron asustados a la calle y llamaron a los bomberos.

El incidente solo provocó daños en un departamento, pero los vecinos temen que pudiera ocurrir un percance mayor, ya que ahí habitan personas que manipulan el cableado eléctrico para robar luz.

"Salimos muy asustados, ya estando afuera me acordé que había dejado una olla de frijoles en la lumbre, pensé: ojalá no se prenda mi casa", comentó una mujer que vive ahí hace ocho años.

Los “Multis de la 10” se construyeron alrededor del año 1958 con 60 viviendas, y se estima que hoy, menos de 20 están habitadas, unas pocas por sus dueños, otras son rentadas y también hay las que fueron invadidas por gente que aprovechó los espacios que familias dejaron vacíos para asentarse en algún lugar mas ordenado.

"Muchos están aquí porque no pagan renta ni pagan luz, no se de dónde agarran tierra para conectarse, a mí ya se me quemaron televisiones y grabadoras. Al menos aquí no hay peligro de derrumbe, el edificio está macizo y ya no hay tanto ratero, pero si está muy fea la situación de la basura en los cuartos, las cucarachas, ratas y los cables, si se hubiera hecho un corto nos quemamos aquí todos, si pudiera si me iría de aquí", explicó la señora Concha.

A simple vista, el inmueble no exhibe daños en su estructura, pero si enjarres desgastados, ventanas rotas, tablas en el suelo, graffiti, insectos, estructuras metálicas rotas y mucha basura de todo tipo en los pasillos y casas.

Apoyo para los inquilinos de los multifamiliares

Este miércoles 14 de diciembre, la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) dijo que realizarán un nuevo dictamen para determinar si el lugar es apto para funcionar como vivienda, y el síndico procurador David Pintor Hernández comentó que el Ayuntamiento tiene disposición de proveer a esas personas terrenos para construir vivienda en otro lugar.

"Es un riesgo latente, últimamente se han presentado temblores en Guaymas y esperamos que no sean mayores a los grados que puedan soportar esos edificios, por eso podríamos dar todas las facilidades para poder reubicar a esas personas, conseguir apoyos federales o estatales, pero tiene que existir la disponibilidad de ambas partes", señaló.

En fecha por definir se realizará una reunión con las autoridades competentes y la alcaldesa Karla Córdova González para poder convocar a las personas que residen en los multifamiliares y acordar una solución.