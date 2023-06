Alumnos del Cobach Guaymas destacan con su talento a nivel estatal

Nicole Beltrán Taylor obtuvo el segundo lugar en pintura, Dylan Castañeda Piñuelos el segundo en química, y Vanessa Hernández Alcaraz el tercero en biología fueron los logros obtenidos en el Concurso Estatal Académico y Cultural (CEAC).

Los estudiantes del Cobach, plantel José María Maytorena, se caracterizan por ser entusiastas en sus actividades escolares, por lo que el Concurso Estatal Académico y Cultural, es para ellos una oportunidad de descubrir y mostrar lo mejor de sí mismos, y en esta edición 2023, celebrada hace unas semanas, tres de sus alumnos estuvieron entre los primeros lugares.

“Siempre que vamos al estatal regresamos con algo, y este 2023 fue muy especial porque después de varios años el concurso se retomó en modalidad presencial, en línea no es ni remotamente cercano, queríamos que lo vivieran, porque lo viven en grande, conocen otros lugares y a otros alumnos” , dijo la subdirectora Andrea Calleros González.

Después de culminar un proceso en el que concursan en las etapas plantel y zona, viajaron al estatal en la ciudad de Hermosillo, ahí Nicole Beltrán Taylor obtuvo el segundo lugar en pintura, Dylan Castañeda Piñuelos el segundo en química, y Vanessa Hernández Alcaraz el tercero en biología, y este encuentro de estudiantes fue para ellos una motivación, al confirmar que por encima de las inseguridades que puedan tener sobre su desempeño, es posible llegar al círculo de los más destacados y retroalimentarse con el trabajo del resto de los participantes.

Amor por la naturaleza

Vanessa, de 16 años de edad, es una apasionada de la biología, y a pesar de que es muy disciplinada y con un promedio académico de excelencia, en un principio no creyó que tuviera el nivel suficiente para estar en el evento donde participan alumnos de los treinta Cobach que hay en Sonora, pero al ganar el primer lugar en el nivel zona, se emocionó mucho y se preparó con más intensidad.

“Se me hace muy apasionante el estudio de la vida, aprender cómo funcionamos todos los seres vivos, desde lo más pequeñito que son las partículas subatómicas hasta el planeta en general, siempre me gustó la naturaleza, pero ya en la secundaria me empezó a interesar más a fondo, sí me gustaría estudiar algo que se relacione con ella” , dijo.

La joven está interesada particularmente en el estudio de la genética, y platicó que una de las experiencias más emotivas que ha tenido con el entorno natural ocurrió en la sierra de Durango, a donde fue de paseo con su familia y se encontró con algo muy hermoso.

“Fuimos escalando entre las coníferas, al llegar arriba vimos los paisajes, los pinos, se escuchaba a los animales en el fondo, y el pensar en toda la vida que hay en ese paisaje fue algo maravilloso que te hace sentir pequeñito dentro de toda la vida que puede haber en el planeta” , expresó.

'Transiciones'

Nicole, también de 16 años, obtuvo el segundo lugar en la disciplina de pintura con una pieza titulada “Transiciones”, le gusta plasmar ojos y rostros, y explicó que el trabajo que la llevó al concurso hace referencia a la metamorfosis que tienen las mariposas y de cómo los adolescentes también pasan por un proceso de cambio que, si bien es duro, tiene un buen final, en el que, como las mariposas, extienden sus alas a la vida.

Detalló que el período de pandemia fue muy difícil para ella y bajó su rendimiento escolar al no adaptarse bien a la dinámica de las clases en línea, además de que no sentía ganas de pintar, ya que la mayor parte de su inspiración la toma observando el mundo exterior, no en el encierro, situación que pasaba ella y millones de estudiantes obligados a estar en casa, llenos de sentimientos que no podían externar.

“En ese tiempo me deprimía mucho, sentía que no iba a poder pintar, que no lo iba a hacer bien, me reprimía y casi no pintaba, lo que me gustó de este concurso es que me di cuenta de lo que soy capaz, es la primera vez que expongo, fue muy bonito que me reconocieran, es algo que me hizo mejorar, porque antes sentía frustración, hacía algo y si no me salía tan bien como a los demás ahí lo dejaba, ya no me pasa eso” , comentó.

Pasión por la ciencia

Dylan de 15 años comenzó a interesarse por la química cuando entró a la secundaria, le gusta ver en YouTube los videos del científico Luis Horas, que enseña a preparar compuestos, y lo ha visto extraer cafeína de una taza de café, preparar ácido acético y obtener sustancias de lo que tiene a partir de distintos procesos. El joven se ve a futuro como un profesionista y espera poder hacer sus estudios universitarios en un área relacionada con las ciencias químicas.

“Me gusta la idea de poder crear sustancias con características diferentes de los compuestos que la forman y también cómo los átomos de una cosa definen sus características y cómo reaccionan con otras cosas, me preparé mucho antes del concurso, estaba nervioso porque no sabía si estaba tan preparado como los demás, pero sí pude obtener un buen lugar” , dijo.

La subdirectora los reconoce como muy buenos estudiantes y desea que más alumnos se animen a participar en este concurso anual, en el que este 2023, la sorpresa fue ver que, tanto en el plantel de Guaymas como en el estado en general, hay más jóvenes interesados en las artes, particularmente la pintura, disciplina en la que aumentó mucho la cantidad de trabajos realizados por jovencitos que por medio del pincel y el color comunican lo que sienten y desean.