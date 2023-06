Guardias de seguridad piden mayor capacitación y certificaciones

Claudio Huidobro Cárdenas compartió que en el estado existen 434 empresas de seguridad privada, de las cuales solo 170 cumplen con los requisitos para operar debidamente, en consecuencia se registran diversos abusos laborales en contra de los trabajadores.

El sindicato de guardias de seguridad del estado de Sonora busca que se les capacite y certifique en estándares de competencia para que se dignifique su trabajo y con ello brindarle mayor certeza a los clientes de las empresas de seguridad privada que les contraten.

"Si se aplicaran las leyes... la actividad es ilegal ahorita, no debería de haber ningún guardia en ninguna empresa, porque en primer termino es la certificación del elemento, porque si no hay guardia certificado, así dice la ley, no debería de estar operando" comento Huidobro Cárdenas.

Más de 28 mil guardias

El Secretario General del Sindicato de Guardias de Sonora informó que de los 28 mil guardias que existen en Sonora, una tercera parte trabaja jornadas ilegales de 12 horas, no se les paga horas extra, lo que les representa una perdida de aproximadamente 120 mil pesos al elemento al año.

"Es importante para nosotros la capacitación y certificación en estándares de competencias del programa "Conocer" para elevar la calidad, el conocimiento, la habilidad y destreza del guardia y con ese conocimiento reclamar lo que dice la ley federal del trabajo respecto a jornadas de 8 horas, un salario digno", agregó.



Las capacitaciones se busca sean pagadas por las empresas y se realicen en horario laboral, petición que no se quiere cumplir e incluso de las 20 empresas que estaban afiliadas al sindicato en 2022, solo 6 quedaron por los ajustes que se exigen para que una empresa de seguridad pueda operar.

"Las agarramos y las ajustamos a que subieran el salario, que fueran de 8 horas, que comenzaran a medio capacitar a la gente y se salieron del mercado porque se les elevaron los costos, solamente evadiendo el seguro te ahorras el 45% del costo" agregó el secretario del sindicato.

Actualmente finalizó ya existe una ley que atienda a las necesidades que los guardias de seguridad solicitan, sin embargo no se ha aplicado en el estado de Sonora.