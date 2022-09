Ponen lupa a guarderías en el estado

En lo que va del año las autoridades han cerrado al menos cinco estancias.

Son alrededor de 174 guarderías que se encuentran bajo la supervisión de Protección Civil, ya que la dependencia cuenta con un programa interno que consiste en inspeccionar las estancias infantiles al menos dos veces al año, compartió Juan Manuel González Alvarado, coordinador estatal de Protección Civil Sonora.

“Protección Civil atiende todos los reportes de las guarderías, puede que a lo mejor fallemos con inmuebles que estén muy lejanos; si me dices sobre alguno muy lejano, quizá puedo tardar más en llegar pero en las guarderías siempre estamos ahí al 100% y tan sencillo es que si hay algo que no nos parece a los técnicos, la suspendo hasta que se arregle”, explicó.

En lo que va de 2022 se han suspendido al menos cinco guarderías, esto se determinó con base en la Ley 5 de Junio y la Ley Estatal de Protección civil, con las cuales disponen si el lugar es apto o no para seguir operando.

“No es por temas delicados pero somos muy estrictos, tenemos la Ley Estatal de Protección Civil, la Ley 5 de Junio, somos muy estrictos, no escatimamos; a veces nos pueden decir exagerados pero en Sonora se presta para ser exagerados porque hay hechos históricos y uno no escatima con eso, si veo algo que no me gusta, inmediatamente lo cerramos”, apuntó.

DOS VISITAS AL AÑO

El coordinador indicó que el tema de las guarderías es sagrado, se entrega un reporte al año, sin embargo agregó que visita dos veces más el inmueble para ser revisado. Hasta el momento se concluyó con la primera vuelta, pero falta una segunda visita para fortalecer el sistema de seguridad en las instancias infantiles.

“No es el total de guarderías en Sonora, pero es el total de las que tengo bajo mi resguardo porque legalmente a mí me dan vista ellos con un documento que se llama Programa Interno de Protección Civil, las que sean clandestinas si las descubro, agárrense”, reiteró.

González Alvarado añadió que las guarderías que están a cargo de Protección Civil se encuentran en los diferentes municipios, sobre todo los más grandes del estado.

La Ley 5 de Junio es una iniciativa ciudadana promovida por los padres de los menores fallecidos y heridos por el incendio en la Guardería ABC, la cual busca salvaguardar y garantizar una eficaz operación de las estancias infantiles en el país que se rija por la transparencia y seguridad.