Guadalupe Soots López toma protesta como nueva presidenta de la Ammje Sonora

En la ceremonia, la Ammje firmó convenio con el ITH para que estudiantes realicen sus prácticas profesionales, servicio social o residencias en la asociación.

Con una emotiva ceremonia, rindió protesta Alba Eréndira Guadalupe Soots López como la nueva presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas A.C. (Ammje) en Sonora.

Soots López externó su felicitación a todas las mujeres jefas de familia y empresarias en la entidad, recalcando la importancia de apoyar y aplaudir el éxito de los compañeros y compañeras.

"Como mujer empresaria y jefa de familia entendí que reconocer el éxito de otros no solo es necesario, sino fundamental para crecer, por eso en mi empresa me he dedicado a celebrar los logros de los demás compañeros como propios haciendo visible aquello que a veces pasa desapercibido" , manifestó.

La nueva titular de Ammje Sonora refrendó en los éxitos y metas alcanzadas como un impulso para continuar trabajando con la firme convicción de que juntas son más fuertes.

"Recuerdo que en 2016 fundé junto a otras mujeres 'Visión y Fuerza de Mujer', un espacio de apoyo y crecimiento mutuo, el cual actualmente se convirtió en un punto de encuentro y apoyo para nosotras" , enfatizó.

Además, recibió un pin distintivo de su cargo como representante de la asociación de manos de su colega y amiga Perla Edith Pacheco Cortez, presidenta nacional de la Ammje.

"Esta ceremonia es un reflejo del impacto positivo que tienen sus iniciativas, y al mismo tiempo una celebración de su contribución al empoderamiento y la igualdad en el ámbito empresarial" , añadió.

Pacheco Cortez enalteció la representación de Soots López como presidenta en Sonora, asegurando que cuenta con toda la preparación para el nuevo cargo, que logrará apoyar a todas las asociadas enfrentando juntas todos los desafíos del entorno empresarial actual.

"Es un gran honor estar aquí hoy para conmemorar este momento tan significativo para nosotros. En primer lugar, quiero expresar mi más profundo agradecimiento para Hortencia Galaz por el excepcional trabajo realizado durante su periodo" .

"Fue una etapa crucial en la cual no solo se integraron mujeres dueñas de empresas, sino líderes de diferentes sectores que hoy están desafiando los sistemas tradicionales" , apuntó.

La titular nacional de la Ammje resaltó el trabajo de todas sus colegas, destacando la hazaña de abrir caminos para todas las mujeres que sueñan en realizar sus ideas de manera exitosa.

Al término de la ceremonia, se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración entre la Ammje y el Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH) para que los estudiantes realicen el servicio social, prácticas o residencias dentro de sus filas.