Granjas al sur de Sonora entran en cuarentena por gripe aviar

A pesar de los brotes que han surgido en granjas al sur de Sonora, la producción de alimentos no será detenida.

Un total de cuatro granjas que se dedican a la producción de huevo en el municipio de Cajeme han sido detectadas con gripe aviar, por lo que ya suman cerca de 600 mil aves sacrificadas para evitar un incremento acelerado de contagios, informó el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Sonora.

Plutarco Sánchez Patiño precisó que desde el momento que se detectó la enfermedad procedieron a sacrificar el 100 por ciento de las gallinas, posteriormente se enterraron y las granjas fueron debidamente sanitizadas, por lo que se están realizando los estudios correspondientes para descartar este virus.

Mencionó que actualmente las 180 granjas del estado de Sonora están en cuarentena y se encuentran bajo observación especial, sin embargo, la producción de alimentos no será detenida.

“El 100 por ciento de las granjas están en cuarentena interna, no dejan de producir porque no han salido positivas en la gripe, pero estas acciones se van a mantener hasta que no haya infección. En los estudios que hemos realizado hay granjas que han salido que no están contaminadas, y por lo tanto puede tener una circulación de productos”, indicó.

Aplican medidas preventivas

Agregó que el 70 por ciento del huevo que se consume en el estado de Baja California es producido en Sonora, por lo que desde inicios de noviembre se tomaron las medidas correspondientes para no afectar el abasto de este producto.

“El 2 de noviembre fue cuando se instaló el comité con el gobernador Alfonso Durazo, y días después ya estábamos liberando los camiones que estaban en la frontera con Baja California, para asegurar precios y no desestabilizar la canasta básica lo apresuramos, lo que no podía pasar se retuvo, pero empezamos a sacar los fletes con las medidas y permisos necesarios”, comentó.

Cabe señalar que a nivel nacional, el estado se encuentra posicionado en el tercer lugar en la producción de gallina, y es el número uno en el producto del huevo.

El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Villalobos Arámbula, reiteró que la gripe aviar está siendo controlada en el país, ya que en otros lugares como Europa y Estados Unidos ya se superaron los 60 millones de aves sacrificadas, mientras que en México son menos del millón.

“Este es un virus que viene del norte del continente y se está distribuyendo a través de las aves migratorias, el invierno trae como consecuencia que aves migratorias vengan a nuestro territorio, hemos venido atendiendo este problema a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), y junto con los productores estamos manteniendo todo un esquema de alerta”, expresó.

Aseguró que esta enfermedad no representa una amenaza para las personas que consumen pollo o huevo, pues sólo afecta a las aves, y una vez producido no genera ninguna consecuencia en la salud humana.