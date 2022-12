Combaten la corrupción en Sonora; van 50 vinculados a proceso

En lo que va de la administración estatal de Alfonso Durazo Montaño, se han vinculado a proceso a 50 personas por presuntos actos corrupción en la función pública.

En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, el Gobernador de Sonora señaló que durante su administración se han abocado a combatir la corrupción, algo que en gobiernos estatales anteriores no se llevaba a cabo de manera satisfactoria.

“Creo que hubo cierta negligencia de las autoridades (por eso no se combatía la corrupción), lo importante es que durante el inicio de nuestra administración hemos puesto empeño en corregir y castigar todo aquello que esté mal, pero para mí lo fundamental es que lo que sucedía en el pasado en términos negativos de la administración pública no se presente ya más, que haya un quiebre" , manifestó el mandatario

“La información que hoy se da a conocer sobre los niveles de corrupción en nuestro estado es lamentable, porque ustedes pueden ver que desde el 2013 que se empezó a medir hasta el 2021, es invariablemente creciente, el próximo año ya la estadística que se presente nos corresponderá a nosotros, será nuestra responsabilidad y por ella tendremos que responder, espero que haya un quiebre en esta valoración y que recoja el esfuerzo que estamos haciendo” , afirmó.

Por su parte, durante su informe sobre las acciones que ha realizado el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de la Contraloría, Guillermo Noriega Esparza, dio a conocer que 50 personas han sido vinculadas a proceso por presuntos actos de corrupción.

La lista de personas vinculadas la integran: cuatro ex presidentes municipales; 10 servidores públicos estatales; 14 servidores públicos municipales; un oficial del registro civil; un policía estatal; seis policías municipales; un ex secretario; un notario público en funciones; un ex notario público; tres agentes del ministerio público de la Fiscalía General; y siete particulares.