Alfonso Durazo viajará a CDMX para dar seguimiento al tema del trigo

El mandatario explicó que dará seguimiento al planteamiento hecho la semana pasada con respecto al precio del trigo

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, considera anticipada la concentración de los productores de trigo cuando aún está el compromiso en la mesa de construir una solución al tema, incluso este martes viaja a Ciudad de México a reunirse con el Secretario de Agricultura para darle seguimiento a los planteamientos relacionados con el precio del trigo.

"Lo he hablado así con los productores, mientras estemos en la mesa no hay razón para una movilización, si ya rompiste con la mesa, si no tienes confianza con la mesa te puede movilizar, si la mesa no te dio una respuesta satisfactoria te puedes movilizar, en este momento en el que estamos construyendo una solución obviamente no hay razón para movilizarse", declaró Durazo Montaño

El mandatario informó que ha mantenido reuniones con la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno y la Secretaria de Economía planteando temas como por ejemplo, la importación de la semilla de trigo de países como Francia, Ucrania o Argentina.

"Al secretario de gobernación le hemos pedido que nos ayude a gestionar con la secretaria de hacienda, con el Presidente; un respaldo económico que nos permita equilibrar un precio que permita cubrir los costos de producción y que permita un margen de ganancia así sea menor, así no sea ideal", agregó el Gobernador.

Agregó que uno de los principales planteamientos es el que se ha sometido a diálogo con los productores, cambiar los patrones de cultivo, derivado a que el costo de producción de una tonelada de trigo no es equivalente al precio en el mercado y por ello al agricultor no le alcanza para pagar los costos de producción.

"Mi propuesta es que el gobierno nos ayude en esta ocasión a resolver el problema, a los productores comprométanse a ver el respaldo del gobierno como el estímulo al proceso de cambio en los patrones de cultivo, salir del trigo que está subsidiado a más del 100 porciento y cambiar como lo hizo Caborca", mencionó.

Alfonso Durazo explicó el cambio de cultivo que realizó Caborca dónde los agricultores sembraron alfalfa, un herbáceo cuyo consumo de agua era demasiado elevado y su precio resultó ser demasiado bajo, comentó que Caborca se convirtió en estelar después con la uva, pero su mayor impacto al marcar el precio a nivel mundial ha sido el espárrago.

"La cebada consume la mitad del agua que consume el trigo y están las oleaginosas, están los aceites, el garbanzo, consumen menos agua y tienen un precio mayor que el del trigo sin subsidio, tenemos que cambiar los patrones de cultivo, lo queramos o no", aseveró.

El sector agrícola tiene sensibilidad en el tema por lo cual se compromete a cambiar los patrones de cultivo acción que mencionado sector, había reflexionado con anterioridad.