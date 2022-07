Ganaderos del Valle del Yaqui venden ranchos por la sequía

La sequía que azota y afecta al Valle del Yaqui ha orillado a que los ganaderos de la región vendan sus ranchos.

En primera instancia, esta situación los obligó a poner venta su ganado, para evitar que murieran a causa de la falta de agua.

Julio Aldama Solís, presidente de la Asociación Ganadera Local del Valle del Yaqui (AGLVY), detalló que al momento son 18 los ranchos que están en proceso de venta, debido a que se quedaron sin vacas para criar, derivado de la sequía.

“Muchos ranchos se están quedando abandonados, otros que ya no tienen ganado, estamos hablando de un 25 por ciento de ranchos que ya no tiene. Ahorita hay 18 a la venta para el que quiera comprar”, lamentó.

Está situación también golpea a las ventas de la Subasta Ganadera Sur, ya que cayeron un 70 por ciento, por la falta de animales para vender.

Aldama Solís, externó su preocupación, pues esta crisis también afecta a las personas que trabajan en eso.

“Hay mucha gente que nació en los ranchos, muchachos de 18, 20 años que no saben leer, lo único que saben es agarra su caballo, ensillarlo e irse enlazar ganado al monte, porque ahí nació y ahí viven, qué va a pasar con toda esa gente, no va venir a trabajar a una maquiladora o venir a pedir trabajo al comercio organizado, no va a venir, hay que luchar por esa gente, que no sea carne de cañón esa gente”, expresó.