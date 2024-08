Fundación de ayuda a niños con cáncer solicita el apoyo de la ciudadanía

La Fundación requiere reunir la cantidad de 90 mil pesos para cubrir gastos de luz, agua, renta y alimentos en beneficio de pacientes oncológicos.

La fundación Jesucristo Misericordioso Ayuda de Niños con Cáncer A.C. solicita del apoyo de la comunidad para reunir la cantidad de 90 mil pesos para cubrir gastos de luz, agua, renta y alimentos de más de 100 niñas, niños, jóvenes y adultos con cáncer en Ciudad Obregón.

Erika Ayón Tolano, presidente de la organización desde hace 12 años, compartió que albergan a 25 niños y niñas, además de 25 adultos y familiares cuidadores de estos pacientes oncológicos.

"Son familias de escasos recursos que al momento de que se les detecta la enfermedad los envían a Ciudad Obregón para que inicien tratamiento. Nuestra organización está ubicada frente al Seguro Social y nosotros les otorgamos a los niños y las personas adultas junto al familiar cuidador un alimento seguro, nutritivo y gratuito, así como una habitación. Contamos con siete habitaciones" , agregó.

Requieren apoyo

La presidenta de la organización agregó que actualmente se deben tres meses de renta puesto que el lugar en donde se ubica la fundación no es propio, además que los recibos tanto de luz y de agua son muy altos.

"Para nuestra organización ha sido muy difícil mantener de pie las instalaciones puesto que no son propias y tenemos mucha renta atrasada, nos llega mucha luz, ahora el último recibo es de 12 mil 900 pesos, nos han cortado ahorita la luz porque no hay fondo porque ahorita no hay la manera" , manifestó.

Ayón Tolano mencionó que el padrón infantil es de 0 a 18 años, y que la mayoría de los niños no necesariamente se quedan hospedados, pero sí se les brinda alimento gratuito.

"Según el tratamiento oncológico que requieran los menores puede que el día de mañana lleguen dos o tres niños, pero se queden nada más unos cuantos días, pero hay otros niños que están internados en el seguro, entonces la mamá o el cuidador baja, cruza la calle, llega a nuestras instalaciones por el desayuno o la comida del día" , explicó.

Donaciones

Cualquier interesado en realizar donaciones puede ponerse directamente en contacto vía redes sociales por Facebook Jesucristo Misericordioso Ayuda de Niños con Cáncer A.C.

Erika Ayón Tolano recordó que cualquier interesado, ya sea ciudadanos o empresas, pueden realizar las donaciones y solicitar, si se requiere, un recibo deducible de impuestos.

Por su parte, la Asociación Lobos del Amor, en Hermosillo, se encuentra realizando actividades en apoyo a esta institución.

Alejandra Arredondo, integrante de este grupo, menciona que realizarán una serie de actividades en apoyo para lograr reunir las cantidades necesarias para cubrir los gastos de la fundación.