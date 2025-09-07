Autoridades y voluntarios mantienen un operativo ininterrumpido para localizar al joven arrastrado por la presa.

La tarde del domingo se registró un incidente en la Presa de la Colonia Morelos, en Agua Prieta, Sonora, donde dos personas que se encontraban en una lancha inflable fueron sorprendidas por la fuerte corriente. Una de ellas fue rescatada con vida, mientras que la otra permanece desaparecida, lo que ha generado gran angustia entre familiares y habitantes de la zona.

Autoridades locales y voluntarios desplegaron un operativo conjunto para localizar a la víctima desaparecida. La búsqueda incluye recorridos terrestres y el uso de equipos especializados, y continuará de manera ininterrumpida hasta dar con el paradero del joven, informó Marcus Vinicius Ornelas, titular de Seguridad Pública Municipal de Agua Prieta.

Las autoridades han exhortado a la ciudadanía a extremar precauciones y evitar ingresar a la presa durante esta temporada, debido al riesgo que representan las fuertes corrientes. La seguridad de los visitantes es prioritaria, y se busca prevenir cualquier otro incidente que ponga en peligro vidas.

Al momento de esta redacción no se han revelado los nombres de las víctimas. La comunidad permanece en alerta, pendiente de novedades sobre la búsqueda, mientras autoridades y voluntarios trabajan de manera coordinada para localizar al joven desaparecido.

