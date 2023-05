Francisco cambió su sueño de cruzar a Estados Unidos por Car Whash Móvil

Equipado con un pequeño carro, Jesús Francisco trabaja alrededor de diez horas diarias, en el estacionamiento de una conocida plaza comercial de Nogales, donde realiza el lavado de los vehículos que se lo solicitan.

Jose Francisco Cisneros, originario de Oaxaca, llegó a la frontera de Nogales, con la intención de cruzar a Estados Unidos, desafortunadamente solo fue despojado de su dinero y en los dos meses que intento cruzar por si sólo casi pierde la vida.

"Venía con todas las ganas de cruzar al otro lado, pero solo fui robado y al no tener dinero intente cruzar yo solo, mala idea porque casi pierdo la vida en uno de tantos intentos qué tuve, sufrí una aparatosa caída desde casi la cima del cerro fue ahí donde se me acabaron las ganas de cruzar", comentó para EXPRESO, Jesús Francisco Cisneros.

Trabaja diez horas diarias

