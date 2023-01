Francisco Huerta Aldaz renuncia a la dirección del TEC de Nogales

A partir de este primero de enero de 2023, el contador Francisco Huerta Aldaz deja el puesto de Director en el TEC Nogales.

Francisco Huerta Aldaz fue director del TEC desde el 2018, quien desempeñó su cargo con el compromiso de dar cumplimiento a la confianza que fue depositada en él por la Cuarta Transformación, señala un comunicado.

" Tengan la certeza que el Instituto no se vandalizó durante la pandemia, tengan la certeza de que la austeridad no entró al Instituto, tengan la certeza de que en el TEC se invirtió en infraestructura como no sucedía hace décadas, se construyó la línea perimetral, se construyó un reservorio, se instaló pasto, se mejoró la infraestructura con muros y muretes, entre otras cosas, en fin, el cambio se nota ", declaró el exdirector Huerta Aldaz.