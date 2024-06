Recibe fórmula de Morena al Senado constancia de mayoría

La entrega de las consecuencias estuvo presidida por Verónica Sandoval Castañeda, Vocal Ejecutiva del INE en Sonora.

Los candidatos al Senado de la República por el partido Morena, Lorenia Valles Sampedro y Heriberto Aguilar Castillo, recibieron la constancia de mayoría por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), que los acredita como ganadores.

La Senadora electa por morena en Sonora, Lorenia Valles señaló que desde el órgano legislativo buscarán dialogar para implementar una reforma a fondo.

"No vamos a fallarles, amor con amor se paga, vamos a trabajar intensamente, con mucho compromiso a favor de todas y todos los sonorenses. No me puedo despedir sin decirles que con su amiga Lorenia Valles, Sonora ahora sí tendrá Senadora" , agregó.

Por su parte, Heriberto Aguilar indicó que gracias a la "revolución de conciencias" del pueblo sonorense, Morena cuenta con mayor participación y por ende mayor votantes hacia lo que llamó "el partido del pueblo" .

"Estamos profundamente agradecidos con el pueblo de Sonora, hay una revolución de conciencias que nos ha llevado a más participación y más votos por Morena. Tenemos un gran compromiso, no vamos a faltar a la confianza que nos dio el pueblo en las urnas. Vamos a representarlos dignamente en el Senado para que sigan los derechos del pueblo; con el pueblo todos en el pueblo nada" , destacó.

Además, se entregaron las constancias a los suplentes de Valles Sampedro y Aguilar Castillo, Lizeth Teresita Vázquez Ochoa y Ricardo Lugo Moreno, respectivamente.

La entrega de las consecuencias estuvo presidida por Verónica Sandoval Castañeda, Vocal Ejecutiva del INE.