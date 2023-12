Guaymenses se benefician de servicios ofrecidos en el Festival de la Salud

Raúl Sánchez Almeida, representante de la agrupación Unidad Ciudadana, manifestó sentirse muy contento de tener la oportunidad de llevar a cabo el evento en beneficio de la familia guaymense.

Cerca de mil guaymenses se vieron beneficiados este domingo con el Festival de la Salud que llevó a cabo e Media en colaboración de Unidad Ciudadana en el malecón turístico de Guaymas.

Raúl Sánchez Almeida, representante de la agrupación Unidad Ciudadana, manifestó sentirse muy contento de tener la oportunidad de llevar a cabo el evento en beneficio de la familia guaymense, brindando servicios médicos gratuitos para cuidar la salud de las personas en este puerto.

"Son servicios médicos gratuitos, médicos ginecólogos para la consulta de prevención de cáncer de mamá, nuestros amigos del Club Rotario nos apoyan con lentes, médicos generales para consulta, nutrición, dentistas muchas gracias al doctor Luis Mario y a todos los médicos gente que hace esto posible" , expresó.

En punto de las 10:00 horas del domingo, habitantes del puerto se dieron cita en la explanada del Malecón Turístico para visitar los stand de la salud y conocer la forma para mejorar su bienestar por medio de las consultas y diagnósticos otorgados por los médicos, además de recibir el medicamento recetado por el médico inmediatamente.

"Me parece muy bien hace tiempo que no se hacía esto ahorita me parece una buena oportunidad para todos los ciudadanos guaymenses, vine por lentes, dentista y con el médico familiar con una atención al cien" , manifestó José Antonio Castro Aguilar vecino del puerto.

"Muy bien, todo ha resultado muy bien me resolvieron el problema que tenía ahorita vamos por los lentes la atención fue rápida y muy certera ya le tocaba a Guaymas como dice el eslogan" , mencionó Maritza Diaz vecina del sector centro.

Por su parte Luis Mario Ortega, médico cirujano dentista en Guaymas, mencionó que estos eventos fue de tipo social y comunitario, en apoyo al proyecto del licenciado Raúl, brindado la atención de servicio dental mediante la realización de valoraciones clínicas, los pacientes serán canalizados a la clínica dental para atenderlos.

La señora Cindy Hernández, dijo que los servicios que se ofrecieron hacen falta, en ocasiones como madre de familia no se cuenta con el dinero para llevar a sus hijos a consulta, siendo muy oportuno este programa.

"Checaron al niño de la muela, me dio una receta y que le marcará el jueves o viernes y que me iba a atender en su consultorio, vengo de colonia centinela vengan esta muy bien" , expresó.

Durante la Festival de la Salud los asistentes disfrutaron de música, comida y gran ambiente por parte del 'Lokillo Lover' que hizo reír a los cientos de personas que pasaron un domingo lleno de diversión, mientras los niños jugaron en el área de 'Brinca Brinca' y participaron cantando canciones navideñas.

Sánchez Almeida, informó que en el Festival de la Salud se brindaron más de 900 servicios en beneficio de la ciudadanía, con la asistencia de médicos especialistas en varias áreas de la salud, quienes a lo largo del domingo atendieron con gran amabilidad a cientos de asistentes que se dieron cita en la Festival de la Salud, finalizó.