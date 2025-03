La Federación de Cámaras Nacionales de Comercio en Sonora (Fecanaco) considera que la pausa en la aplicación de aranceles a México es solo una medida temporal y que deben eliminarse por completo para evitar incertidumbre en inversiones y comercio.

La Federación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo en Sonora (Fecanaco) afirmó que la suspensión de los aranceles del 25% anunciada por Estados Unidos es solo una solución temporal y no resuelve la incertidumbre económica que genera en México.

El presidente de Fecanaco Sonora, Martín Zalazar Zazueta, reconoció que la pausa en la aplicación de los aranceles es resultado de las gestiones del gobierno mexicano, pero insistió en que se deben eliminar completamente.

"El sector empresarial ha cerrado filas con el gobierno federal, ya que estos aranceles afectan de forma negativa la economía de nuestro país. Desgraciadamente, al no existir certeza de que no se apliquen el 2 de abril, sigue habiendo incertidumbre, lo que no favorece las inversiones ni el comercio de exportación", explicó.

Preocupación por condiciones

El representante empresarial destacó que, aunque la suspensión es un alivio momentáneo, la falta de una resolución definitiva impide una planeación financiera estable. Además, advirtió que en las próximas semanas se podrían intensificar las exigencias de Estados Unidos sobre control migratorio y lucha contra el narcotráfico, temas que han sido utilizados para presionar a México en la negociación.

"Solo queda esperar en este mes de gracia cómo se desenvuelve este tema, pero seguramente seguirán las presiones en materia de seguridad fronteriza y combate al fentanilo", afirmó Zalazar Zazueta.