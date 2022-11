Afiliadoras de autos extranjeros piden destitución de titular de Repuve

Martin Manzo Molina, dirigente del Frente Estatal de Autos Sonora, dijo que se ha acordado con otras organizaciones similares, pedir este ajuste en la estructura del Repuve.

Al considerar que no se está brindando una atención adecuada a un sector importante de propietarios de autos de origen extranjero, organizaciones afiliadoras de autos piden al gobierno del estado un cambio en la titularidad del Registro Público Vehicular (Repuve).

Martin Manzo Molina, dirigente del Frente Estatal de Autos (FEA) Sonora, dijo que se ha acordado con otras organizaciones similares, pedir este ajuste en la estructura del Repuve.

“Queremos la destitución del director de Repuve, pues no vemos ningún cambio, ningún avance en el proceso de atención a un gran sector de propietarios de autos americanos, que no están siendo tomados en cuenta para hacer su registro, a pesar de haber cumplido con sus pagos”.

Manzo Molina dijo que el problema se está presentando hacia los propietarios de autos extranjeros, que tienen fallas en su documentación, como lo es el presentar copias en lugar de los documentos originales.

“El tiempo ya está a la vuelta de la esquina, no se está dando un proceso ágil y sobre todo las gentes que ya hicieron su pago, con ese problema de que no tienen un título original, que tenían un copia y no tenían nada, ya lo sabían desde marzo, les planteamos una solución para ello y han hecho caso omiso”.

En el caso del Frente Estatal de Autos, refirió que se reciben entre cinco y siete casos diarios de personas que no lograron sacar adelante la regularización de sus unidades, cifra que dijo es muy similar a las que se presentan en otras agrupaciones afiliadoras.