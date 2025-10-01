El Servicio Meteorológico Nacional informa sobre la probabilidad de impacto de un posible ciclón tropical en Sonora. Se espera ambiente cálido a caluroso en la región.

Autoridades y especialistas en meteorología advirtieron que la probabilidad de que un posible ciclón tropical se acerque a Sonora entre el 8 y el 12 de octubre ha aumentado a 45 por ciento, lo que llevó a activar la fase amarilla de vigilancia.

A diferencia de otros eventos donde predominaba la exageración mediática, esta vez sí existen condiciones atmosféricas que respaldan la posibilidad de un acercamiento, aunque todavía falten más de cinco días para su posible desarrollo, publicó MeteoAlert.

De acuerdo con la plataforma especialista en meteorología, la configuración atmosférica actual es favorable: si el ciclón llega a formarse, coincidiría con el flujo que podría dirigirlo hacia territorio sonorense.

Información de la comunidad de MeteoAlert en WhatsApp.

Además, la cizalladura del viento; un factor que suele debilitar a los sistemas tropicales, se mantiene baja, lo que da mayor viabilidad a su organización.

"Entramos en fase amarilla de vigilancia, ya que la probabilidad de impacto ha mostrado un incremento" , informó la plataforma, al tiempo que subrayó la importancia de no caer en rumores o notas alarmistas que se basan en salidas aisladas de modelos numéricos.

El posible ciclón llevaría el nombre de Priscilla, en caso de consolidarse en el Pacífico. No obstante, especialistas insisten en que aún pueden registrarse cambios en cuanto a la intensidad, trayectoria y tiempo de este sistema.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) agregó que, mientras tanto, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte del país, con temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados en Sonora, Chihuahua y Sinaloa.