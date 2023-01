Anunciarán lista de artistas del FAOT 2023 la próxima semana

El Gobernador de Sonora recalcó la importancia e impacto que tiene el festival en la economía de la región.

El cartel de artistas que se presentarán en el tradicional Festival Alfonso Ortíz Tirado (FAOT), está completamente listo, indicó Alfonso Durazo Montaño, quien destacó que al igual que en 2022 será un escenario para darle promoción al talento local principalmente.

El Gobernador de Sonora mencionó que la presentación del programa completo se dará a conocer la siguiente semana, y será la misma Beatriz Aldaco Encinas, directora general del Instituto Sonorense de Cultura (ISC), quien lo haga.

“ Ya tenemos prácticamente todo el programa; el año pasado tuvimos una característica particular, hubo personalidades de talla internacional, un cantante de opera veracruzano que ha incursionado en escenarios como de la escala de Milán, del más alto renombre internacional, pero también nos esmeramos en una serie de eventos de carácter cultural de esparcimiento artístico que representaron una oportunidad para los artistas locales, porque si no entonces cuándo les damos espacio, cuándo les damos oportunidad de que crezcan, y ese fue el objetivo; vamos a fortalecer este año en el que no tenemos las preocupaciones financieras de inicios del año pasado ”, sostuvo.

La importancia del FAOT no es sólo el tema artístico y cultural, resaltó Durazo Montaño, quien agregó que tiene un impacto económico a la región, que año con año beneficia a las familias que habitan esta zona.