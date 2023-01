Prevén baje afluencia de visitantes en el FAOT 2023

Derivado de la presentación del programa del Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT) 2023, el cual no contempla artistas y grupos musicales populares, diversos sectores preeven baje la afluencia en esta edición.

El comerciante José Miranda Medina señaló que el mes de enero es uno de los más esperados para los alamenses, ya que representa un incremento en sus ventas.

" Aunque no habrá artistas de renombre sabemos que sí aumentarán las ventas, no como en años pasados, ya que si es factor no tener grupos populares, pero sí nos vamos a beneficiar ", destacó.

Por su parte, el presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Navojoa, Martín Bernardo Soria Rivera manifestó que la tardanza de la entrega del programa afectó al sector hotelero.

" Por la premura de la entrega del programa ya es muy difícil que la gente se programe, es por eso que a poco días de que inicie el Faot no tenemos al 100 por ciento de su capacidad los hoteles como en años anteriores ", apuntó.

Soria Rivera reconoció que otro factor podría ser que el programa no contempla artistas populares, lo que deja un panorama incierto para la derrama económica.

Pese a que no habrá un programa similar al de años anteriores, la señora Guadalupe Duarte Clark agradeció a las autoridades estatales por preocuparse en regresarle al festival su esencia.