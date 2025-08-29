Los peatones prefieren cruzar la carretera por abajo del puente aunque eso signifique arriesgar su vida, ya que por ahí pasan transportes de carga, camiones y vehículos particulares. El puente está vandalizado y es usado como hogar temporal por personas en situación de calle

El puente peatonal que está en la carretera a la entrada de Ciudad Obregón, Cajeme, no es utilizado por los peatones. La ciudadanía prefiere cruzar la vialidad por abajo, arriesgando sus vidas, ya que por ahí pasan transportes de carga, camiones y vehículos particulares.

En ese cruce la gente hace parada a los camiones de transporte que los lleva a la colonia Villa Bonita, comisarías de Cócorit y Esperanza con circulación de sur a norte, o al centro de Ciudad Obregón. El semáforo se encuentra a unos metros más hacia el sur de donde se encuentran ubicadas las paradas de camión.

En la zona están ubicados supermercados, tiendas departamentales, restaurantes, gasolinerías, casino y cafeterías.

El puente peatonal está vandalizado con pintas de grafiti, en el interior hay basura y en algunas ocasiones es utilizado de hogar temporal por personas en situación de calle. El lugar huele a orines y cerveza.

Fotografías de Gema Villela Valenzuela /EXPRESO.







