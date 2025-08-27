Durante la protesta, se colocaron pancartas y se realizaron bloqueos intermitentes de la vialidad en el horario de mayor tránsito en la zona, con el objetivo de visibilizar dificultades que enfrentan a diario las personas que utilizan el puente.

Integrantes de la comunidad estudiantil se manifestaron este miércoles por la tarde en el puente peatonal, ubicado sobre el bulevar Luis Encinas, frente a la Universidad de Sonora, para exigir un cruce seguro y accesible para todos los peatones.

Durante la protesta, se colocaron pancartas y se realizaron bloqueos intermitentes de la vialidad en el horario de mayor tránsito en la zona, desde las 14:00 hasta las 15:00 horas, con el objetivo de visibilizar dificultades que enfrentan a diario las personas que utilizan el puente.

La organización Bukis a la Calle, junto con integrantes de la comunidad estudiantil, convocaron a una protesta este miércoles 27 de agosto para exigir un cruce peatonal digno sobre el bulevar Luis Encinas, a la altura del puente peatonal frente a la Universidad de Sonora.



Entre los testimonios, estudiantes señalaron que el diseño complica la movilidad de personas con discapacidad o movilidad reducida. “El cruce con elevadores sería una muy buena idea para quienes usan sillas de ruedas, pero también debería de haber vigilancia porque en la noche se vuelve muy inseguro” , expresó José Manuel, alumno de la carrera de Física.

Por su parte, la estudiante Elvira Elizabeth Mejía, sostuvo que el cruce actual obliga a recorrer más del doble de distancia y afecta a quienes dependen del transporte público.

“Agradecemos que se haya abierto el diálogo con las autoridades, pero queremos que realmente llegue a Cabildo y se concrete un paso a nivel de piso, no solo que quede en acuerdos” , dijo.

De esta manera, los jóvenes advirtieron que la problemática no solo impacta a la comunidad universitaria, también a ciudadanos que circulan por la zona y es por eso que se necesita un cruce digno, una necesidad urgente.

Cabe mencionar que la organización no gubernamental, Bukis a la Calle, también estuvieron presentes para realizar actividades junto a la comunidad académica que calificó su seguridad y apreciación del puente.