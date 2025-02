Originaria de Baviácora, fue una figura clave en los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS), donde luchó incansablemente para revertir los daños provocados por el derrame de 40 mil metros cúbicos de metales pesados en agosto de 2014.

La activista Martha Patricia Velarde Ortega falleció la noche del 15 de febrero a los 67 años.

Originaria de Baviácora, fue una figura clave en los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS), donde luchó incansablemente para revertir los daños provocados por el derrame de 40 mil metros cúbicos de metales pesados en agosto de 2014, en el norte del estado.

"Con gran tristeza en nuestros corazones, nos despedimos de nuestra compañera y activista Martha Patricia Velarde. Honramos y agradecemos su enorme fuerza, valentía y coraje en la lucha por justicia para el Río Sonora. Su camino para defender la salud, la vida y el medio ambiente de quienes habitan en el río dejará un eterno legado en la historia de este país" , expresaron los CCRS en redes sociales.

Hoy nos duele el corazón. Se nos fue Martha Patricia Velarde, compañera valiente



Su fuerza, dignidad y lucha por el #RíoSonora no serán olvidadas. Seguiremos exigiendo justicia en su nombre.



Descansa en paz, Paty.

Hace unos meses, Velarde encabezó la instalación de un antimonumento para visibilizar la situación en los pueblos de la cuenca a 10 años del derrame, ocasionado por la mina Buenavista del Cobre, de Grupo México.

Martha Patricia Velarde en manifestación del 6 de agosto de 2024 en la Plaza Emiliana de Zubeldía. (Foto: Archivo Cristian Ruiz/EXPRESO)

En días recientes, fue ingresada al Hospital General del Estado por complicaciones de salud, lo que terminó por provocarle la muerte cerca de las 22:00 horas del sábado.

Desde hace una década, la activista impulsó la exigencia de atención especializada para la población afectada por los metales pesados, un problema documentado por autoridades y que, en múltiples ocasiones, relacionó con el aumento de enfermedades crónicas en las comunidades de la cuenca.

"No queremos elegir entre comprar agua limpia o comida. No queremos ser adultos mayores cargando pesados contenedores de agua con las fuerzas que les quedan. No queremos ver a nuestros niños consumiendo contaminantes mientras salen a jugar…" , expresó el 6 de agosto en la plaza Emiliana de Zubeldía, donde permanece el antimonumento que ayudó a instalar.