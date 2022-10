Esto son los cuatro tipos de autosabotaje de los que debes cuidarte

Estos son los cuatro tipo de autosabotaje de los cuales debes cuidarte según la Coach de Impulso Diana Quiroga.

¿Qué es el autosabotaje? Seguramente te has topado con varios post en internet sobre este tema que si bien no es nada nuevo se le ha dado bastante relevancia actualmente.

El autosabotaje es la tendencia que tenemos de boicotear y obstaculizar el logro de nuestras metas y sueños a través de la automanipulación, así lo explicó la Coach de impulso Diana Quiroga para el noticiero de Expreso 24/7. Cabe destacar que este puede realizarse de manera consciente o inconscientemente.

A continuación te decimos cuáles son los tipos de autosabotaje y como identificarlos.

1. No finalizar las cosas. Cuando dejas proyectos a medias después de pasar horas de trabajo y esfuerzo, es una táctica común de las personas para no enfrentarse a la posibilidad de fracasar.

2. Procrastinación. Los expertos suelen definir esto el arte de posponer las cosas. Postergar o retrasar actividades que la gente debe atender es un hábito muy común de la población ya que a veces las personas sienten temor por el resultado final.

3. El perfeccionismo. Es la excusa ideal para no acabar nunca una tarea o actividad donde la persona encuentra la excusa perfecta para no avanzar. Existen dos posibilidades, que la persona piense que de no ser capaz de hacer algo de manera perfecta y constantemente haga cambios lo deja inconcluso.

4. Las excusas. Una persona puede encontrar gran número de excusas para no enfrentarse al resultado final o las críticas.

Si te identificaste con alguno de estos tipos de sabotaje, es importante que sepas que "el enemigo no está afuera" sino que vive dentro de ti.

Hay que ser conscientes de que estas situaciones te están frenando de lograr tus metas. Ninguna persona exitosa en el mundo ha evadido alguna vez el fracaso.