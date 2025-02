La exportación de 500 cabezas diarias implica un ingreso de más de 23 millones de pesos.

Tras la apertura de la frontera con Estados Unidos para la exportación de ganado, la Unión Ganadera Regional de Sonora compartió que se plantea enviar diariamente 500 cabezas de ganado y paulatinamente ir aumentando la cifra.

Juan Ochoa Valenzuela, presidente de la UGRS, indicó que hasta el jueves 06 de febrero se habían enviado 380 cabezas esto debido al protocolo y se espera que se llegue a la cifra planteada de 500 bovinos.

Detalló que también se espera la próxima semana la apertura de la frontera de Nogales para poder enviar por ahí las cabezas de ganado hacia el país vecino.

“ En que las fronteras, las dos, es el mismo protocolo, son 500 cabezas diarias mientras nos dan autorización de aumentar ese flujo. Sobre las pérdidas no, no tenemos esa cifra, es muy difícil estimarla, pero sí sabemos que son 100 mil animales que no se han podido exportar, obviamente parte de ese ganado ya se vendió al mercado nacional por lo mismo. Pensamos nosotros que un poco nos va a solucionar esa problemática, el impacto del precio del ganado ha tenido un aumento excesivo, eso nos va a beneficiar un poco a minimizar las pérdidas ”, indicó.

Explicó que debido a esta situación, la libra de carne pasó de 3.5 a 4 dólares, que traducidos a pesos son de 71.86 a 82.12 pesos, lo que significa un aumento en los ingresos de los productores.

Sobre el precio de una cabeza de ganado, Ochoa Valenzuela indicó que se cotiza en 2 mil 300 dólares, es decir, poco más de 47 mil 200 pesos y en la conversión de exportación de 500 cabezas diarias se estaría hablando de una venta inicial de 23 millones 609 mil 520 pesos.