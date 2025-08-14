La terapeuta ocupacional Ingrid de la Rosa detalla cómo la integración sensorial ayuda a niños, adolescentes y adultos con autismo y otras dificultades en el procesamiento sensorial, incluyendo problemas de alimentación.

La terapeuta ocupacional Ingrid de la Rosa, especialista en integración sensorial, explicó que este tipo de intervención es fundamental para mejorar la vida diaria de personas con autismo y otras dificultades en el procesamiento sensorial.

Durante su participación en el espacio Actitud Inclusiva de Expreso 24/7, detalló que entre 90% y 98% de las personas autistas presentan dificultades sensoriales, las cuales pueden afectar su regulación emocional, habilidades motoras y alimentación.

“Trabajamos con columpios, hamacas, trampolines y pelotas para estimular el sistema vestibular y proprioceptivo, lo que favorece la coordinación y la conciencia corporal”, señaló.

De la Rosa subrayó que muchos niños con autismo muestran hipersensibilidad a texturas, olores o sabores, lo que limita su dieta y puede generar problemas en la fuerza oral y el desarrollo motor.

“En algunos casos solo consumen tres alimentos, como tortillas, papas o huevo. Por eso trabajamos en conjunto con pediatras, nutriólogos y terapeutas de lenguaje para ampliar su alimentación de forma gradual”, explicó.

La especialista aclaró que no se requiere un diagnóstico de autismo para acudir a terapia de integración sensorial, ya que también atienden a personas neurotípicas con dificultades sensoriales.

En adultos, el trabajo se orienta a estrategias de autorregulación para sobrellevar el día a día, mientras que en niños el enfoque es más lúdico y progresivo.

“Cada persona es distinta, algunos avanzan en semanas, otros requieren más tiempo. La clave es personalizar la terapia”, concluyó.