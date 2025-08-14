Desde octubre, el permiso I-94 para internarse más de 100 millas en EU costará 24 dólares, frente a los 6 actuales. El alza afectará a turistas y visitantes frecuentes.

A partir de octubre, el permiso I-94, documento requerido para internarse más de 100 millas dentro de Estados Unidos, tendrá un incremento del 300%, pasando de 6 a 24 dólares.

El abogado y consultor migratorio Ricardo Galindo explicó que este ajuste es parte de nuevas regulaciones del Departamento de Seguridad Nacional, que también contempla un aumento en la visa de turista.

“El I-94 llevaba décadas sin actualizarse; sin embargo, el salto de 6 a 24 dólares es considerable y afectará a visitantes frecuentes y familias que viajan de forma regular”, indicó.

¿Qué es el I-94 y quién lo necesita?

El permiso I-94 es requerido para cruzar la franja fronteriza permitida sin necesidad de visa especial y permanecer más allá de las 100 millas en Estados Unidos. Aplica para ciertos tipos de visa y es común entre viajeros que ingresan por tierra para internarse al interior del país.

Galindo señaló que, en combinación con el nuevo cargo mínimo de 250 dólares para la visa, los gastos de viaje se elevarán significativamente. En una familia de cuatro personas, el total podría acercarse a los 40 mil pesos mexicanos, considerando ambos incrementos.

El especialista sugiere planificar viajes y trámites con anticipación, aprovechar citas de renovación de visa sin entrevista y estar atentos a los canales oficiales para confirmar las nuevas tarifas.