Hay reembolso para dueños de carros que no pudieron legalizarse: Sippafa

Debido a la inconformidad de los propietarios de vehículos de procedencia extranjera que pagaron su legalización y no lograron terminar con dicho proceso, la Sippafa destacó que existe un modo de recuperar su dinero.

Fidel Lugo Ayala, dirigente de la organización Sirviendo a la Protección y Patrimonio Familiar (Sippafa), informó para el noticiero EXPRESO 24/7 que al principio hubo un problema de desinformación y hay muchas familias que pagaron su trámite de regularización, sin embargo, les dieron diversas negativas.

"Les dijeron que no entra ese vehículo, en la cuestión de que no entraba la serie con letra, aquí el problema está en que lo aceptó el programa de Repuve, ellos lo hicieron y les dicen que siempre no, entonces ellos quieren su dinero", comentó.

Otra de las cuestiones, es la falta de título, otros porque solo contaban con copias de los documentos, por lo que, indicó que acudieron, sin embargo, Repuve no emite ese documento.

Explicó que ya tienen ese documento con el que los dueños de estas unidades podrán presentarse en Hacienda, quienes les entregarán los 2 mil 500 de devolución.

"Tienen que pasar a las oficinas de Sippafa, les llenamos el documento, se firma por la persona interesada y de ahí se va a Repuve, con nosotros es un procedimiento gratuito", comentó.

¿Cuántos casos tienen registrados?

A decir del dirigente de Sippafa, tienen una lista de alrededor de 300 personas, pero hasta el momento se desconoce la razón por la cual se rechazó el pago al momento de iniciar el proceso de legalización.

Por ello, estos casos son revisados directamente con Repuve, quienes analizan los detalles del automóvil que desean legalizar y autorizan o no la legalización, mismos que son enviados a los módulos correspondientes.