Impulsan iniciativa de ley para prevenir el acoso

Karen Olimpia Moraga Zavala y Luz María Núñez Noriega tratan de impulsar una iniciativa de Ley cuyo fin es prevenir y atender el acoso escolar, lo han presentado a figuras de la política durante ocho años, pero no han tenido respuesta.

Ellas dos conforman el proyecto no bullying el cual tiene como fin promover las mejoras de las convivencias escolares y crianza, esta iniciativa nace de la preparación en Cataluña, España de Luz Núñez quien en su especialización en derecho penal al estudiar criminología, investigó y desarrolló los cimientos de esta propuesta.



"Cuando regresé a Sonora, al ver las cifras y las problemáticas de la violencia escolar, empecé a elaborar un proyecto de ley trabajando desde el área de estudios legislativos, ahí la desarrollé y han sido cerca de ocho años, tratando de impulsarla, presentando a diferentes personalidades de la política y francamente no se ha visualizado la importancia de hacer prevención de la violencia temprana" compartío Núñez Noriega.

Diseño legislativo débil

Existe un instrumento que atiende el acoso escolar en Sonora, el cual, compartió la criminóloga, tiene una estructura de diseño legislativo débil, desorganizado y con poco cuidado, ya que la ley establece dentro de las conductas lesivas o de violencia, el abuso sexual, maltrato infantil y el acoso escolar.

“Estamos hablando de que equiparan a un director que comete abuso sexual, con un niño, niña o adolescente que realiza conductas de bullying o acoso escolar y estas son cosas muy distintas, la ley penal es muy estricta, no puede aplicarse ley penal por analogía. Lo que quiere decir que si tu haces una conducta parecida a un delito del tipo penal no te pueden aplicar justicia del tipo penal si no corresponde, tienes que cumplir con los elementos, en ese sentido se confundieron y metieron asuntos que tienen que ver con código penal en una ley de violencia escolar”, explicó.

El acoso escolar, tiene otra forma de atenderse, se da entre iguales con desequilibrio de poder, hay una repetición de la conducta e intencionalidad de hacer el daño al compañero, se necesita otro tipo de estrategias que no necesariamente van a llegar a los juzgados penales a menos que suceda lo que en Querétaro, dónde unos compañeros quemaron a un pequeño, agregó.

Tras un año de que esta iniciativa se llevó al pleno, ante el temor de que no sea tomada en cuenta, Karen y Luz María presentaron una queja ante derechos humanos por ser el órgano que puede intervenir ante esta situación.

Tras la queja pública se abrieron las puertas de los jurídicos de la diputada Rosa Elena Trujillo, con quienes se buscará llegar a un acuerdo serio para trazar ruta, siempre y cuando atienda también el jurídico de la presidenta de la comisión de educación, Beatriz Cota Ponce.