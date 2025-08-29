La Fiscalía General de Justicia de Sonora comunicó que se realizó la audiencia inicial en contra de José Víctor "N" y Francisco Alberto "N", ex servidores públicos, por los delitos de Peculado e Incumplimiento de un Deber Legal, en donde se presentaron pruebas suficientes

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de Sonora informó esta mañana en sus redes sociales oficiales que un juez impuso la prisión preventiva justificada como medida cautelar a José Victor "N" y Francisco Alberto "N", ex servidores públicos por los delitos de Peculado e Incumplimiento de un Deber Legal.

La orden del juez es con el “fin de garantizar la comparecencia de los imputados en las siguientes audiencias” , indica la FGJ de Sonora en el comunicado de este viernes 29 de agosto.

Informan también que se llevó a cabo audiencia inicial donde se formuló imputación por probable responsabilidad por los delitos de Peculado e Incumplimiento de un Deber Legal en contra de José Victor "N" y Francisco Alberto "N", ex servidores públicos.

Durante la audiencia, el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS), presentó datos de prueba suficientes, pertinentes y oportunos para solicitar la vinculación a proceso de los señalados por los delitos referidos Fiscalía General de Justicia de Sonora



Pero la defensa de los ex funcionarios públicos solicitó la ampliación del término constitucional a 144 horas, “por lo que se espera que al concluir este, los tribunales determinen la situación jurídica de los imputados”.



