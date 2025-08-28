Víctor Guerrero González, quien fuera titular de la Secretaría de Educación y Cultura, fue detenido y trasladado al CERESO 1 de Hermosillo.

Al filo de las 2:00 a.m. de este jueves, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) detuvieron a Víctor Guerrero González, quien se desempeñó como secretario de Educación y Cultura.

De acuerdo a los primeros reportes la captura se efectuó en su domicilio en Hermosillo.

El exfuncionario fue trasladado al Centro de Reinserción Social (CERESO) Núm. 1 de Hermosillo, donde permanece a disposición del juez que ordenó su aprehensión.

Hasta el momento las autoridades estatales no han declarado detalles sobre presunta detención del exfuncionario.