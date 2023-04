Etnia Mayo exige avances en restitución de sus tierras

El vocero de la etnia solicitó a las autoridades del gobierno que determinen qué capital de tierra les corresponde.

Con la intención de señalar la falta de atención al real Plan de Justicia Mayo, integrantes de la etnia indígena Yoreme-Mayo se manifestaron en las instalación de la Procuraduría Agraria con residencia en Navojoa.

El vocero y asesor de la etnia, Juan Pérez Gil señaló que el planteamiento fundamental de la manifestación es para lograr el pleno respeto al ejercicio transparente para un Plan de Justicia para la Nación Mayo.

" Que no se confunda, el Gobierno del Estado trae un plan pero es de desarrollo, no estamos peleados con eso pero lo que queremos en el justo reclamo, es que en el eje de territorio nos digan qué tanto universo tenemos porque no lo sabemos, y sin embargo ellos sí lo saben ", aseveró.

El representante de la etnia indígena solicitó a las autoridades del gobierno y de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) que determinen qué capital de tierra les corresponde.

" Queremos aspirar a un cambio de régimen totalmente de tierra indígena de propiedad comunal. El proceso está siendo demasiado lento y este año es crucial para nosotros tener respuestas favorables de parte de las autoridades gubernamentales ", recalcó.

Respeto a su cosmovisión

Pérez Gil destacó que ellos sólo buscan lo justo, que se respeten los recursos naturales de la cosmovisión de los pueblos indígenas de la etnia Mayo.

" Cabe señalar que este movimiento busca rescatar por lo que desde hace más de 30 años nuestros ancestros están luchando, la restitución del territorio de la etnia Mayo ", apuntó.

Finalmente agregó que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Etchojoa ha desvíado la atención, algo que contraviene a lo dispuesto por el Presidente de la República en favor del Pueblo Mayo y los 67 pueblos originarios de México.