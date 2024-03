Joven guaymense culminará sus estudios universitarios en Japón

Mario Iván comparte la ilusión que le genera la oportunidad de vivir esta experiencia.

Estudiante guaymense cumple su sueño de viajar a Japón, donde tendrá la oportunidad de concluir sus estudios universitarios y conocer la cultura asiática en un periodo de seis meses.

Mario Iván Ramírez Sepúlveda es un estudiante de octavo semestre en la carrera de ingeniería en software que, gracias a su dedicación, perseverancia y trabajo, logró obtener la autorización para culminar sus estudios en Nagoya, Japón en los próximos meses.

"Me siento contento porque por fin lo logré. Fueron muchos años de esfuerzos, de trabajar y conseguir el dinero para poder irme y al mismo tiempo estar estudiando y realizar las tareas, entonces fue un poquito cansado, pero ya lo voy a disfrutar" expresó el joven estudiante.

Mario Iván destacó que aprovechará este periodo para conocer más sobre el idioma, así como la cultura del país, aspectos que considera verdaderamente enriquecedores como parte de su formación académica.

"Me gusta la forma como son disciplinados (los japoneses), me gustaría conocer la cultura, el idioma y buscar oportunidades laborales. Como ya me falta poquito para salir, a lo mejor me relaciono y se me da una oportunidad de trabajo".

Emprende el viaje

Este viernes, Iván inició su viaje arribando a la ciudad de Hermosillo, donde seguirá con destino a Los Ángeles, California para continuar su viaje hasta Japón, y así cumplir el sueño que tenía desde niño de reencontrarse con un amigo japonés que conoció en su infancia, compartió el joven.