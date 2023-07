Instalarán plantas fotovoltaicas en zonas con mayor intensidad solar

El gobernador Alfonso Durazo indicó que este estudio es fundamental para indicar en dónde se localizarán aquellas plantas fotovoltaicas que serán parte del Plan Sonora de Energías Sostenibles.

El titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Manuel Bartlett hizo entrega del estudio de las zonas con mayor intensidad solar en Sonora, informó el gobernador del estado.

Alfonso Durazo Montaño indicó que este estudio es fundamental para indicar en dónde se localizarán aquellas plantas fotovoltaicas que serán parte del Plan Sonora de Energías Sostenibles.

“Manuel Bartlett me entregó un estudio sobre las zonas de mayor intensidad solar en el estado, no voy a decir los puntos específicos porque se me va a encarecer el costo de la tierra, nadie sabe dónde las vamos a instalar pero vamos a comprar esa tierra con el apoyo del presidente” , aseguró.

El mandatario estatal precisó que se va a impulsar un desarrollo regional equilibrado y que no todas las obras de este calibre se van a concentrar en Nogales, San Luis Río Colorado, ni en Hermosillo, a pesar de que la capital del estado tiene zonas de calor muy importantes que podrían ayudar en el proyecto de las plantas fotovoltaicas.