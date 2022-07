Esto hará Protección Civil con la familia de osos avistada en Bacoachi

La Unidad Estatal de Protección Civil informó que implementarán un operativo de búsqueda y captura de los osos avistados en Bacoachi, para evitar que pongan en riesgo a la población.

HERMOSILLO, SON.- Luego de que recientemente fuera avistada una familia de osos negros en las inmediaciones de la comunidad de Bacoachi, al norte de Sonora, la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) informó que implementarán un operativo de búsqueda y captura de los animales, para evitar que pongan en riesgo a la población.

"Se da la atención, al igual que a veces nos hacen el llamado para enjambres de avispas, de abejas, etcétera, y también este tipo de situaciones que pueden poner en riesgo a la población o a la comunidad [...], o a los que se encuentran por ahí trabajando en las zonas agrícolas y ganaderas". "Es por ello que nosotros tomamos cartas en el asunto y coordinamos la estrategia para poder minimizar el riesgo a la población y al patrimonio de las mismas personas" , indicó.

"El reporte que hay ahorita es que se han comido a dos vacas, es el reporte que tenemos. Los reportes que se tienen en diferentes partes del país cuando se dan estos movimientos de osos irregulares, es por alimento y por bebida" , señaló.

"Aquí lo que se solicita por parte de la Coordinación Estatal, por el riesgo a la población, es reubicarlos, y estamos pidiendo la colaboración de los técnicos, que en este caso son veterinarios, y solicitamos también un tirador con rifles de dardos tranquilizantes que traen un somnífero, para poderlos reubicar a una zona donde no le causen riesgo a nadie" , puntualizó.