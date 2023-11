Cámaras empresariales apoyan regulación de 'música bélica' en Cajeme

Reconocen que esto afectaría a los empresarios que comercializan el género de los 'narcocorridos', sin embargo, está a favor de que esta música sea regulada para que se recuperen los valores en los niños y jóvenes.

Luego de que se diera a conocer que el cabildo de Cajeme analizará la propuesta de regular la música bélica en el municipio, organismos empresariales aseguraron estar a favor de que se implementen este tipo de medidas para disminuir la violencia que actualmente se vive.

El presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) en Ciudad Obregón, Gustavo Cárdenas García, reconoció que esto afectaría a los empresarios que comercializan el género de los 'narcocorridos', sin embargo, está a favor de que esta música sea regulada para que se recuperen los valores en los niños y jóvenes.

“No creo que sea correcto que siga esa música proliferando entre los adolescentes donde las metas y sus objetivos son muy mediocres, porque si escuchas un corrido no te incita a ser mejor persona, no te incita a colaborar con la sociedad, no te incita a fomentar el trabajo, al amor, a nada, sólo se está promoviendo la violencia” , indicó.

El director de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV), Moisés Corrales Ruiz, aplaudió que se haya propuesto esta iniciativa ante el Ayuntamiento de Cajeme, sobre todo que se prohíba en eventos públicos donde tienen acceso niños y adolescentes.

“Hay público para todo, aquí sería importante que no se reproduzcan en eventos masivos, en eventos donde sólo van adultos no le veo un problema, pero yo me refiero a aquellos festivales o donde van menores ese tipo de música no concuerda, considero que ahí no debería de existir” , precisó.

Recordó que en Ciudad Obregón los géneros musicales principales son el norteño y de banda, mismos que se pueden reproducir sin ningún problema, pero en el caso de los 'narcocorridos',sí debería ser regulado para que sus letras no lleguen a los menores de edad.

Cabe señalar que este tema fue propuesto por un joven de la iglesia católica ante el Ayuntamiento, por lo que será analizado por las Comisiones Unidas para determinar qué tipo de restricciones se van a aplicar en el futuro.