Esperan trasvase de "El Novillo" a "El Oviáchic" tras captación por lluvias

El Distrito de Riego del Río Yaqui espera el trasvase del agua captada por las recientes lluvias de la presa "El Novillo" a la Álvaro Obregón "El Oviáchic".

Pese a que los niveles de la presa Plutarco Elías Calles “El Novillo” han incrementado con las recientes lluvias, la región sur del estado no se beneficia porque aún no se realiza el trasvase de agua hacia la presa Álvaro Obregón “El Oviáchic”, la cual tiene actualmente una capacidad de sólo el 14.6 por ciento.

El presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui, Luis Antonio Cruz Carrillo, informó que actualmente “El Novillo” tiene una captación del 39.1 por ciento, condiciones superiores a la que se tenían hace un año, sin embargo, en el caso de la presa de “El Oviáchic” tiene aproximadamente un 16 por ciento menos en comparación con la fecha de julio del 2021.

“La presa de ´El Novillo´ es la que capta más agua, esta le pasa a la presa de ´El Oviáchic, la cual abastece al Distrito 041, al 018 y para uso doméstico de los habitantes de Cajeme. El problema es que no han realizado el trasvase como normalmente lo hacen, ahorita no se ocupa para riego, pero ocupamos que ya empiecen para que no haya problemas cuando se vengan las fechas de siembra” , expresó.

Cruz Carrillo comentó que el pasado 29 de abril fue cuando se cerraron las compuertas del Novillo hacia el “El Oviáchic”, y hasta el momento desconocen los motivos del porqué no se ha realizado el trasvase.

Cabe señalar que la presa de “El Novillo” también envía el vital líquido hacia la ciudad de Hermosillo a través del Acueducto Independencia.

Se espera que para antes del mes de octubre se baje agua a la presa de “El Oviáchic”, pues está por iniciar el ciclo del trigo y la falta del vital líquido podría generar afectaciones.

Respecto a las aportaciones de las tres presas de la Cuenca del Río Yaqui, hasta este 27 de junio se registran 357.4 millones de metros cúbicos de agua, cantidad por debajo a la media que es de 470.8 millones de metros cúbicos.

Por lo anterior, se prevé una disminución importante en el área de siembra para el próximo ciclo agrícola, debido a las afectaciones que está dejando la sequía.