Julia Rivas, escritora sonorense gana concurso de poesía a nivel nacional

La literatura sonorense se engalana este 2022, luego de darse a conocer que la escritora Julia Melissa Rivas fue la ganadora del concurso nacional de poesía de los XL Juegos Florales Nacionales Universitarios.

Por su parte la Universidad Autónoma de Campeche expresó a través de su Dirección General de Difusión Cultural, que el trabajo ganador se titula "Fuera del reino", bajo el seudónimo "Villamizar".

En el dictamen emitido por los jueces, menciona que "se le otorga el primer lugar por su apropiado manejo del lenguaje poético, vinculado a una visión temática ligada a la realidad cotidiana del individuo y sus creencias religiosas".

Julia Melissa Rivas Hernández es maestra del taller "Écfrasis y minificción" de la escuela de escritores del Instituto Sonorense de Cultura (ISC), ha sido editora de literatura mexicana en la revista Abisinia Review y es licenciada en artes plásticas y en literatura hispanoamericana por la Universidad de Sonora (Unison).

A pesar de que Melissa menciona que su vida es algo aburrida para mencionarla en sus escritos, es una de las escritoras que lleva la tinta en la sangre y el corazón.

“No me gusta mucho escribir de mí, siempre lo digo, mi vida es aburrida, era mucho leer los libros de Lispector (escritora ucraniana-brasileña), me dediqué a la escritura web, de artículos de '5 beneficios del mango', a eso se dedicaba ella, escribir todos los días, escribir como un oficio, tener esa disciplina. Me gusta escribir muchísimo. Tengo una vida muy bendecida porque puedo platicar de literatura, la obsesión se convierte modus vivendi”, compartió al ISC.

Finalmente este galardón se suma al Premio Nacional de Poesía Joven Raúl Rincón Meza 2021, que ganó gracias a su obra "Imperio", consolidándose así la sonorense como una importante poeta emergente, no sólo a nivel estatal sino nacional.