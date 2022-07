Es Repuve negocio de 'coyotes'

Fallas en el sistema, hartazgo de la gente, coyotaje y lentitud en el trámite rodean al proceso de Registro Público Vehicular mejor conocido como Repuve, para legalizar los vehículos “chocolate".

HERMOSILLO, SON.- Fallas en el sistema, hartazgo de la gente, coyotaje y lentitud en el trámite rodean al proceso de Registro Público Vehicular mejor conocido como Repuve, para legalizar los vehículos "chocolate".

Una investigación de Periódico EXPRESO, expuso que “la falla en el sistema” ha propiciado la proliferación de negocios anunciados en redes sociales, que ofrecen realizar todo el trámite por 5 mil 500 pesos, es decir 3 mil pesos adicionales al costo de 2 mil 500 pesos que cuesta el proceso en las oficinas del Repuve.

Si consideramos que se tiene una estimación de legalizar 62 mil carros en Sonora, las ganancias obtenidas por estos “coyotes” podrían oscilar entre los cien millones de pesos, descontando los particulares que hacen el trámite por cuenta propia.

La autoridad estatal desconoce el 'modus operandi' de estos gestores y señala que el proceso se hace directamente en los módulos instalados en los diferentes municipios de la entidad y que sistema opera de manera normal.

Aunque el decreto estipula que no se pueden regularizar vehículos que hayan ingresado después del 19 de octubre de 2021, se comprobó que los llamados “loteros” siguen ingresando de manera constante los carros “chocolate” listos para ser nacionalizados.

Se cayó el sistema

“No hay sistema”, es la frase con las que las empleadas del Ayuntamiento reciben a las personas interesadas en acogerse al programa federal de Regularización Vehicular (Repuve) que hasta el momento ha nacionalizado más de 20 mil vehículos en la entidad y acumula una recaudación superior de 50 millones de pesos en Sonora.

Las fallas en el Repuve son recurrentes, desde agendar cita para iniciar el trámite hasta la presentación física del vehículo para la inspección final y revisión de su estado mecánico para pegarle el engomado que lo convierte en “vehículo nacional”.

El tiempo que una persona puede invertir para realizar el proceso completo es variable y depende de muchos factores. El promedio para hacerlo es de aproximadamente de 45 a 60 días y hay que reunir una serie de requisitos, que parecen sencillos, pero para muchas personas resulta complicado y engorroso.

Aquí es donde los “gestores” o “coyotes”, como usted prefiera llamarles hacen su agosto aplicando la máxima de “a río revuelto, ganancia de pescadores”. En un negocio que representa ganancias millonarias por la cantidad de vehículos que potencialmente pueden ser regularizados.

Con un estimado de 62 mil vehículos por legalizar de aquí a fin de año a un costo de 2 mil 500 pesos cada uno, representa un ingreso a las arcas de los municipios de 155 millones de pesos. De ahí que los gestores estén tan interesados en el negocio de la “regularización vehicular”.

El principal obstáculo

A pesar de que los requisitos para la Regularización y el proceso mismo inició el pasado 15 de marzo, no fue sino hasta el 21 del mismo mes cuando empezaron a darse las citas para quienes cumplieran con la documentación requerida, el principal obstáculo es la falta de sistema.

Situación que EXPRESO pudo constatar al acudir a uno de los Centros Hábitat, donde personal del Ayuntamiento de Hermosillo ayuda a los interesados a generar la cita y constatar que los papeles del vehículo estén en orden.

“Por el momento no es posible generar citas porque no hay sistema, no nos permite el acceso, pero aquí esta el número por si gusta marcar para que no de la vuelta en vano”, dijo una empleada del Ayuntamiento a Alberto Portillo, quien acudió al Hábitat Solidaridad con la intención de nacionalizar el carro de su hijo.

La falla en el sistema es recurrente y se presenta en todas las etapas del proceso, incluso para quienes lograron concretar su cita, al llegar al módulo del Repuve instalado en el estacionamiento de la Unión Ganadera de Sonora, tienen que esperar hasta 6 horas para que los datos del automóvil sean capturados y completar el tramite para recibir el engomado de “vehículo mexicano”.

A pesar de que las autoridades encargadas del Repuve anunciaron que se atendería a la ciudadanía en 5 filas para agilizar el trámite, pudimos constatar que sólo funcionan cuatro. Pero eso no es todo, personas como Javier Vélez, que pagó sus 2 mil 500 pesos desde hace dos meses, acudió en tiempo y forma a su cita para esperar casi 6 horas bajo el argumento de que “no había sistema”.

Repuve no ve fallas

Al consultar la versión oficial de las denuncias recibidas en EXPRESO por las fallas en el sistema del Repuve, la vocera del programa de gobierno en Sonora, Diana Acosta negó que el retraso en las citas y trámites subsiguientes se deba a problemas con la página www.repuvesonora.gob.mx

“No es que esté fallando eh, de hecho ya están las citas hasta agosto. Ya tenemos lleno junio y julio pero no es que esté fallando”, dijo categóricamente y agregó que “tenemos ya casi 20 mil autos regularizados, recordemos que empezamos el 21 de marzo de este 2022, entonces al día de ayer 30 de mayo vamos en 19 mil 974 vehículos”.

Lo cierto es que del dicho al hecho, hay mucho trecho. La falla no es sólo recurrente, sino que propicia el coyotaje a todos los niveles y de todas las formas posibles. Aprovechándose de la buena voluntad de quienes pretenden realizar el trámite, hay quienes ofrecen los servicios de “gestoría” para agilizar el trámite.

Testimonios recabados por EXPRESO aseguran que a través de redes sociales hay quienes “agilizan” el trámite cobrando desde los mil pesos por poner en orden el expediente hasta los 5 mil 500 pesos por garantizar de principio a fin la legalización de la unidad.

Ya no hay citas

“¿No pudiste agendar tu cita? ¡Con Nosotros si hay citas!, es el gancho que utiliza un despacho de gestoría en Facebook para atraer a personas que ante la impotencia de no poder generar su cita tras varios intentos, pueden ser clientes potenciales de estos “anuncios” en redes sociales.

“Ya tenía casi un mes batallando para poder sacar la cita, intentando todos los días. Fui al Hábitat Solidaridad y ellos tampoco podían y que veo una publicación en internet que ellos podían sacar la cita”, comenta el señor José Luis.

Indignado, acudió de nuevo al módulo del Hábitat donde le dijeron que “eso viene de muy arriba y ellos están cobrando 5 mil pesos” y efectivamente, pudimos comprobar que mediante el pago de 5 mil 500 pesos se pueden obtener grandes beneficios a la hora de regularizar el automóvil deseado.

“Programa de Gobierno, buenas tardes”, respondió un operador al teléfono esperando que uno pregunte por las citas para la regularización de vehículos de procedencia extranjera. “No hacemos la cita, hacemos el trámite completo y la inversión que haría es de 5 mil 500 pesos”, dijo el joven operador del negocio Circula: Regularización Vehicular.

A pesar de anunciarse como Programa de Gobierno y asegurar que el proceso con ellos dura aproximadamente de 20 a 25 días, Diana Acosta, vocera del Repuve en Sonora, señala que no hay gestores autorizados para realizar el trámite ya que es personal.

Incluso tienen oficina física en una plaza comercial ubicada en el Bulevar Solidaridad entre Alberto Gutiérrez y avenida Tecnológico, bajo la figura de “Protección Judicial para Cualquier Vehículo”.

“No hay gestores autorizados, ningún gestor, nosotros todo lo hacemos vía electrónica a través de las páginas oficiales y llamamos nuevamente a la ciudadanía nuevamente a que no utilicen los gestores ya que son trámites muy sencillos con el único costo de dos mil 500 pesos”, alertó.

La funcionaria estatal explicó que una vez concertada la cita es requisito indispensable presentarse con el vehículo a regularizar en alguno de los seis módulos del Repuve instalados en Sonora para la inspección física y mecánica de la unidad en cuestión.

“El vehículo tiene que acudir físicamente. Si Hermosillo es donde le queda más cerca puede traerlo a Hermosillo, si quiere ir a Obregón, puede ir a Obregón pero el vehículo se tiene que presentar físicamente en el módulo del Repuve”, enfatizó.

Sin embargo, el operador telefónico de Circula: Regularización Vehicular dijo que no era necesario mover el automóvil, incluso si se encuentra en alguna otra ciudad del estado, todo se hace a distancia.

“No, con puras fotos del vehículo podemos hacer el trámite nosotros, con ellos si (Repuve), porque tiene que llevarles el vehículo, pero por eso les pedimos las fotos nosotros, para que ya con las fotos se le haga más accesible a usted”, dijo amablemente.

Lo cierto es que al acudir al módulo ubicado en el estacionamiento de la Unión Ganadera, primero no había sistema y tardó casi 6 horas en llegar. Había sólo cuatro filas de vehículos a regularizar, cuando se anunció que serían cinco ante la demanda de los interesados.

Pero ahí no acaba el calvario, Adolfo López trasladó su carro desde Bahía de Kino y ante la falta de sistema le ofrecieron “re agendar” su cita para dentro de un par de días, situación a la que no accedió por cuestiones de trabajo. “imagínate esperar casi dos meses para acudir a la cita y que te digan que no hay sistema y que vuelvas después”, comentó molesto.

Actualmente son siete municipios donde se puede hacer el trámite del Repuve, en Navojoa, Obregón, Hermosillo, Guaymas, Agua Prieta, Nogales y San Luis Río Colorado. Pero no todos tienen saturación en las citas, por lo que algunas personas han optado por probar suerte en localidades no tan concurridas.

“Mi yerno me ayudó a hacer la cita en Agua Prieta y mi hijo ya anda allá con el carro, no supe cómo, ha de haber sido suerte”, dijo Alberto Portillo, quien días antes acudió al Centro Hábitat Solidaridad donde el sistema estaba caído.

Continúa ingreso de “chocolates”

A pesar de que el decreto es muy claro y dice que no se pueden regularizar vehículos que hayan ingresado después del 19 de octubre de 2021, no hay una manera fehaciente de comprobarlo y continúa el ingreso de carros “chocolates” por la franja fronteriza de Sonora.

“Acabo de traer este Mazda 2015 y lo vendí en 65 mil pesos a mi compa, pero si lo quieres te lo pongo en 70, listo para que lo legalices”, dijo Christian, propietario de un lote de autos por rumbo del bulevar Ignacio Salazar.

Otro de los requisitos que se pide en la “Manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad” es que el automóvil cumple con las condiciones físicas, mecánicas y de protección al medio ambiente, situación que se puede evadir fácilmente con los `coyotes´ porque gestionan el tramite sin presentar físicamente el vehículo.

Los que importan las unidades saben que es letra muerta y lo primero que hacen es despojar al carro del catalizador porque tiene un alto valor en el mercado negro que va desde los 3 mil hasta los 15 mil pesos dependiendo el modelo y la marca del auto.

¿Trae el convertidor catalítico?, se preguntó. “Tu bien sabes que ese se le quita en cuanto llega aquí”, comentó Christian, quien informó que en los próximos días irá por mas carros que ya tiene apalabrados para introducirlos a territorio nacional y que son susceptibles de legalización en el Repuve 2022.

De esta forma comprobamos que la legalización de vehículos de procedencia extranjera representa un jugoso negocio para quienes aprovechan la impaciencia de los interesados combinada con las fallas de operatividad del programa para llevar agua a su molino. No obstante, las autoridades invitan a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad a la línea gratuita 800 REPUVE1 (800 7378831).