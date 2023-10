Incide y UMAI buscan impulsar 'nearshoring' en Sonora

A través de mesas de trabajo, abordarán los retos que representa para la ingeniería el 'nearshoring' en el noroeste del país.

El Consejo Integrador de la Construcción, la Industria y el Desarrollo (Incide), así como la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros (UMAI), buscan detonar políticas públicas a través de la certificación de colegios, de apoyo a la infraestructura y de la resiliencia y gestión de riesgos, para que el estado cuente con un impulso en materia de 'nearshoring'.

En el marco del XXIV Aniversario de Consejo Incide, este viernes 6 de octubre se realizarán mesas de trabajo que aborden los retos futuros que representa para la ingeniería el 'nearshoring' en el noroeste del país.

Sonora, un destino clave

El ingeniero Marco Antonio Méndez Cuevas, presidente nacional de la UMAI, señaló que la línea de acción que proponen es muy importante, ya que en caso de la Unión Mexicana cuentan con 62 organizaciones.

“La idea es hacer estos foros regionales, vamos a hacer cinco a nivel nacional, que son el noroeste, ahora proceden del bolsillo, Sonora. Aquí encontramos las condiciones idóneas para que sea este foro, ya que Incide es una institución muy sólida. ¿Y por qué foros?, pues porque los ingenieros conocedores de sus áreas, especialidades, siempre han estado proponiendo, en ocasiones durante años, soluciones.

“Muchas veces no son escuchados, no hay voluntad política. La función de la UMAI es justamente darles voz y ser el canal para llegar a distancias tanto nacionales, estatales o municipales, pero no sólo eso, sino también a las instancias internacionales” , añadió.

Por otro lado, destacó que el tema del nearshoring es importante para Sonora, ya que los ciudadanos se encuentran en una situación privilegiada debido a que están situados con un mercado que es sumamente exitoso.

“Esta región de Norteamérica, que es una región muy exitosa porque aporta arriba del 30% de Producto Interno Bruto (PIB) mundial, o sea, no es cualquier cosa, es un tercio de lo que se produce en el mundo, se produce en esa región, en Estados Unidos, México, Canadá, entonces es un tema que se tiene que tratar necesariamente” , apuntó.

Condiciones necesarias

Marco Antonio Méndez Cuevas, resaltó que es indispensable la franja norte de nuestro país ahora, apuntando que ya es necesario tener una planeación, una infraestructura para que sean atractivas las inversiones en Sonora.

“Es dar las condiciones para que las inversiones lleguen. ¿Qué condiciones necesitamos? Necesitamos infraestructura. ¿Cuál infraestructura? En energía, agua, drenaje, transporte, conectividad. No solamente eso: necesitamos hacer reflexión regional de desarrollo urbano, porque cuando están empresas se requiere vivienda, se tiene escuelas, se requieren mercados, supermercados, iglesias; se requiere transporte, drenaje, agua, o sea, una serie de servicios que no solamente para la empresa en sí, sino para los trabajadores que van a estar dándole el servicio a esas empresas.

“Otra parte, el factor humano, es sumamente importante, verdad. En mano de obra de calidad o mano de obra especializada o cerebro especializado también y para eso es el tema de la certificación provisional” , manifestó.

El presidente nacional de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros resaltó que los colegios de profesionales tienen una función muy específica, la cual es actualizar a los profesionales para darle mejor servicio a la población, pero también para brindar mayor atractivo para la inversión a las empresas extranjeras.

Invitan a sumarse

Por su parte, el ingeniero Guillermo Moreno Ríos, presidente nacional del Consejo Integrador de la Construcción, la Industria y el Desarrollo (Incide), señaló que durante el 24 aniversario de Consejo Incide se buscará proponer políticas públicas que preparen a los ingenieros para ser competitivos ante la mano de obra extranjera, por la llegada de las empresas de otros países.

“La perspectiva de nuestra área y es como hemos logrado, pues a través de la integración, a través del conocimiento y a través de la difusión, porque también somos un medio de comunicación dentro del área de la construcción. Pues es como lo hemos logrado, impactar, incidir en política, en política pública” .

Agregó que Incide evoluciona a la par de los sectores, pues el mundo cambia, al igual que el estado y el municipio y es por lo mismo que empezaron a trabajar junto con la UMAI, desde asociaciones de ingenieros, que a su vez hacen un esquema muy similar.