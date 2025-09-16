La alcaldesa Karla Córdova González encabezó el Grito de Independencia en la Plaza de los Tres Presidentes, acompañada por autoridades y cientos de familias guaymenses.

Con un ambiente festivo y lleno de tradición mexicana, cientos de guaymenses se reunieron la noche del 15 de septiembre en la Plaza de los Tres Presidentes para conmemorar el 215 aniversario del inicio de la Independencia de México.

En punto de las 22:40 horas, la alcaldesa Karla Córdova González, acompañada de regidores y autoridades de los tres niveles de gobierno, salió al balcón de Palacio Municipal para iniciar el acto cívico. Tras recibir el Lábaro Patrio, se entonó el Himno Nacional Mexicano.

"Mexicanas y mexicanos, ¡vivan los héroes que nos dieron patria, independencia y libertad! ¡Viva Miguel Hidalgo, viva Morelos, viva Josefa Ortiz, viva Allende, viva Aldama, viva la independencia nacional, viva Guaymas, viva México, viva México, viva México!" , exclamó la alcaldesa al frente de los asistentes.

El tradicional Grito estuvo acompañado por el repique de campanas y las voces del público, mientras luces en verde, blanco y rojo iluminaron el Palacio Municipal y el cielo del puerto al ritmo de música mexicana.

Las familias asistentes disfrutaron de una noche de unidad y celebración con presentaciones de música regional y grupos locales que animaron los festejos patrios en el centro de Guaymas.