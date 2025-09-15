Pese a las intensas lluvias en Hermosillo, el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó la ceremonia del Grito de Independencia en la Plaza Zaragoza ante miles de asistentes.

La noche de este 15 de septiembre, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, encabezó la ceremonia del Grito de Independencia en la Plaza Zaragoza de Hermosillo, donde miles de personas se dieron cita a pesar de las intensas lluvias registradas en la capital.

Poco antes de las 23:00 horas, el mandatario estatal salió al balcón principal de Palacio de Gobierno para lanzar las tradicionales arengas en honor a las heroínas y héroes que lucharon por la libertad de México.

"¡Viva la Independencia Nacional! ¡Vivan los héroes y las heroínas que nos dieron patria! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Allende! ¡Viva Josefa Ortiz! ¡Viva Morelos! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva Guerrero!" , proclamó ante la multitud.

Durazo estuvo acompañado por su esposa, María del Rocío Chávez Murillo, y sus hijos. Debido a las condiciones climáticas, se suspendió el uso de luces, pantallas y equipo de sonido instalados para el evento protocolario, con el fin de evitar riesgos.

Las celebraciones iniciaron desde las 18:00 horas con presentaciones artísticas y culturales, entre ellas música regional, danzas tradicionales y espectáculos de talento local, que llenaron de ambiente festivo las calles del primer cuadro de la ciudad.

El acto concluyó con el repique de campanas y la entonación del Himno Nacional por parte de los asistentes, en un ambiente de unidad y orgullo patrio que resistió a la tormenta.