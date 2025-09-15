La presidenta Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera mujer en dar el Grito de Independencia desde Palacio Nacional, frente a un Zócalo lleno y acompañado de un espectáculo de música y fuegos artificiales.

En un hecho histórico para México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio su primer Grito de Independencia la noche de este lunes 15 de septiembre de 2025, convirtiéndose en la primera mujer en encabezar la ceremonia desde el balcón de Palacio Nacional.

Portando la Banda Presidencial, la mandataria federal recibió la bandera de manos de la escolta del Heroico Colegio Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), conformada por primera vez totalmente por mujeres.

El acto se realizó frente a casi 200 mil personas que atiborraron el Zócalo de la Ciudad de México, pasado por agua, donde se pudieron escuchar las tradicionales arengas conmemorativas. Entre los mensajes de Sheinbaum destacaron la defensa de la soberanía, la independencia y la reivindicación de la mujer mexicana.

Entre los "¡Viva!" emitidos por la presidenta se incluyeron figuras históricas como Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, Leona Vicario, Josefa Ortiz de Domínguez, Gertrudis Bocanegra, Vicente Guerrero y Manuela Molina, así como homenajes a las heroínas y héroes anónimos y a las mujeres indígenas. Además, expresó solidaridad con las personas migrantes y subrayó valores como la dignidad, la libertad, la igualdad, la democracia y la justicia.

"Claudia Sheinbaum":

Por su grito de independencia pic.twitter.com/rJEelVGbfb — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) September 16, 2025

Previo al Grito, Sheinbaum recorrió los pasillos del salón de embajadores de Palacio Nacional, acompañada de su gabinete legal y ampliado, así como de familiares, hasta llegar al balcón presidencial.

El operativo de seguridad dispuesto por el Gobierno de la Ciudad de México incluyó cortes a la circulación, vallas metálicas, puntos de revisión y despliegue de personal de primeros auxilios. La ceremonia se inscribe en la tradición que comenzó en 1825, cuando Guadalupe Victoria, primer presidente de México, celebró oficialmente el inicio de la Independencia con fuegos artificiales y el primer desfile cívico-militar de la República.

La presidenta Sheinbaum observó los fuegos pirotécnicos y la música mexicana acompañada de su esposo, Jesús María Tarriba, marcando un momento histórico que quedará registrado en la memoria cívica del país.