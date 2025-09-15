El acto dará inicio a las 23:00 horas con el protocolo y transmisión oficial que podrá seguirse a través de los canales institucionales.

El gobernador del Estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, encabezará este lunes 15 de septiembre el tradicional Grito, en el marco del 215 aniversario de la Independencia de México.

El evento dará inicio a las 23:00 horas con el protocolo y transmisión oficial que podrá seguirse a través de los canales institucionales.

Desde el balcón de Palacio de Gobierno, ubicado en la Plaza Zaragoza, el mandatario estatal frente a miles de sonorenses, evocará a los grandes héroes que dieron patria.

Posteriormente, se dará paso al show de drones con el acompañamiento por parte de la Sinfónica.

Actividades por el Grito de Independencia

Durante los festejos por las Fiestas Patrias habrá diversas actividades musicales y culturales para el disfrute de las y los sonorenses.

Plaza Alonso Vidal

19:00 Los Hijos de Frank

Los Hijos de Frank 00:00 Tropicalísimo Apache.

Callejón Velazco

19:00 Ángel Carrazco con Mariachi Juvenil de Sonora.

Ángel Carrazco con Mariachi Juvenil de Sonora. 20:00 Sonora con Ellas.

Sonora con Ellas. 22:30 Sonora con Ellas.

00:00 Roy Rosas con la Banda Sinfónica del Estado de Sonora.

Plaza Bicentenario

20:00 Gilberto Zamora.

Gilberto Zamora. 21:00 Michell Quihuis.

Michell Quihuis. 00:00 Kakalo.

Plaza Hidalgo