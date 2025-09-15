Gobernador Durazo encabezará Grito de Independencia
El acto dará inicio a las 23:00 horas con el protocolo y transmisión oficial que podrá seguirse a través de los canales institucionales.
El gobernador del Estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, encabezará este lunes 15 de septiembre el tradicional Grito, en el marco del 215 aniversario de la Independencia de México.
Desde el balcón de Palacio de Gobierno, ubicado en la Plaza Zaragoza, el mandatario estatal frente a miles de sonorenses, evocará a los grandes héroes que dieron patria.
Posteriormente, se dará paso al show de drones con el acompañamiento por parte de la Sinfónica.
Actividades por el Grito de Independencia
Durante los festejos por las Fiestas Patrias habrá diversas actividades musicales y culturales para el disfrute de las y los sonorenses.
Plaza Alonso Vidal
- 19:00 Los Hijos de Frank
- 00:00 Tropicalísimo Apache.
Callejón Velazco
- 19:00 Ángel Carrazco con Mariachi Juvenil de Sonora.
- 20:00 Sonora con Ellas.
- 22:30 Sonora con Ellas.
- 00:00 Roy Rosas con la Banda Sinfónica del Estado de Sonora.
Plaza Bicentenario
- 20:00 Gilberto Zamora.
- 21:00 Michell Quihuis.
- 00:00 Kakalo.
Plaza Hidalgo
- 19:00 Grupo de Danza 'Tutuli y Sewa' Baile Folklórico.
- 19:30 Show de Paquito Chapoy.
- 20:00 'Los Girasoles' acompañados por el Mariachi Juvenil de Sonora.
- 21:00 'Super Band'.